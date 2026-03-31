UNHCR: ponad 200 tys. uchodźców przekroczyło granicę od strony Libanu

W ciągu miesiąca działań wojennych w Libanie ponad 200 tys. osób przekroczyło granicę, aby znaleźć schronienie w Syrii - poinformowało we wtorek Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR).

Między 2 a 27 marca Syria odnotowała gwałtowny wzrost liczby osób przekraczających granicę od strony Libanu - podało UNHCR. Zdecydowaną większość, bo prawie 180 tys., stanowią Syryjczycy, w tym syryjscy uchodźcy, którzy w przeszłości uciekli z Syrii, szukając schronienia w Libanie, a teraz są zmuszeni do ponownej ucieczki. Ponad 28 tys. to Libańczycy, którzy uciekają przed intensywnymi izraelskimi bombardowaniami.

Mniej więcej połowa ankietowanych Syryjczyków deklaruje, że zamierza pozostać w kraju na stałe mimo trudności ekonomicznych i ograniczonego dostępu do usług; inni planują jedynie pobyt tymczasowy.

Izrael wraz z USA prowadzi od 28 lutego wojnę z Iranem. W odwecie proirański Hezbollah zaatakował na początku marca Izrael, włączając się w konflikt i wciągając w wojnę Liban. Izraelska armia prowadzi masowe naloty na różne części Libanu w ramach operacji, która ma na celu całkowite zniszczenie Hezbollahu.