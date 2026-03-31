Kanada: Eutanazja zamiast leczenia. Pacjent nagrał rozmowę, a potem podał do sądu szpital i rząd prowincji
Kanada: Eutanazja zamiast leczenia. Pacjent nagrał rozmowę, a potem podał do sądu szpital i rząd prowincji

Jak podaje miesięcznik „Il Timone”, w Kanadzie pacjentom coraz częściej zamiast leczenia proponowana jest eutanazja, czyli zabieg wspomaganego samobójstwa.

Opisany został przypadek 84-letniej Miriam Lancaster, która przyjechała do szpitala w Vancouver (Vancouver General Hospital (VGH) uskarżając się na ból pleców. Lekarz, bez uprzedniego zbadania pacjentki, zaproponował jej zamiast kuracji zabieg medycznie wspomagajnej śmierci, tzw. MAID (Medical Assisted Death). Jak wyjaśnił, „MAID jest opcją, która położy kres bólowi na zawsze”. Szczęściem chorej w szpitalu towarzyszyła córka, która nie wyraziła zgody, a teraz zastanawia się, co by się wydarzyło, gdyby mama w stanie depresji była w szpitalu sama. Pani Lancaster, cierpiąca na osteoporozę, doznała pęknięcia miednicy. Po kuracji w innym szpitalu po miesiącu odzyskała sprawność i wróciła do domu. 

„Il Timone” przytacza przypadek Rogera Foleya, który w 2018 r. przybył do szpitala w Ontario z powodu ataksji móżdżkowej, czyli zaburzeń naurologicznych, które powodują niezborność ruchów i problemy z utrzymaniem równowagi. Lekarze poinformowali go, że leczenie szpitalne będzie go kosztować 1500 dolarów dziennie proponując dużo tańszy, jednorazowy zabieg MAID. Mężczyzna nagrał rozmowę, a potem podał do sądu szpital i rząd prowincji Ontario.

W Quebecu proponują eutanazję zamiast... windy schodowej

Kanadyjska paraolimpijka Christine Gauthier, 4-krotna mistrzyni świata w kajakowym sprincie, złożyła skargę na firmę medyczną, która mimo umowy i licznych monitów nie zainstalowała jej domowej windy schodowej. Firma, niejako w zamian, zaproponowała pani Gauthier zabieg wspomaganego samobójstwa. 

W Quebecu do zbadania tych i innych przypadków powołano specjalną komisję. Okazało się, że w prowincji między 1.04.2018 a 31.03. 2019 r. przeprowadzono trzy zabiegi MAID na osobach, które doznały złamania kostki.

DODANE 26.03.2026

Media społecznościowe obiegło nagranie, na którym widać, jak prezenterzy popularnej w Belgii stacji radiowej „Studio Brussel”, należącej do flamandzkiej grupy VRT, rozbijają figurki Jezusa i Matki Bożej. Do wydarzenia, które miało miejsce w styczniu, nawiązał irlandzki dziennikarz EWTN, podczas panelu na konferencji „Radiodays Europe” w Rydze. Jego rozmowa z prezenterami stała się viralem. »

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

