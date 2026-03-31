Wybrany przez Sejm w połowie marca na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Dariusz Szostek powiedział PAP, że otrzymał na środę zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Dodał, że takie zaproszenie - według jego wiedzy - otrzymała także inna wybrana sędzia TK, mec. Magdalena Bentkowska.

Wcześniej we wtorek portal TVN24 podał, że dwoje nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego - Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska - zostało zaproszonych na środę do Pałacu Prezydenckiego na przyjęcie ślubowania. "Nie ma jeszcze informacji co do czworga pozostałych sędziów TK wybranych przez Sejm" - zaznaczono na portalu.

Dlaczego prezydent przyjmie ślubowanie od dwóch sędziów TK a nie od sześciu? Może dlatego, że tylko ta dwójka została powołana zgodnie z regulaminem Sejmu. Otóż kadencje sędziów TK są indywidualne. Ich następcy powinni być więc wybierani na zakładkę, zgodnie z kończącymi się… https://t.co/IdT2kJpi53 — Marcin Warchoł (@marcinwarchol) 31 marca 2026

Szostek powiedział PAP, że otrzymał zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego na środę na godz. 11.30. - Zaproszenie otrzymałem razem z mec. Bentkowską, która jest zaproszona na godz. 11 - podkreślił Szostek.

Odnosząc się do kwestii zaproszeń skierowanych do dwojga spośród sześciorga wybranych sędziów TK, zauważył, że "nie jest rolą sędziego ocenianie decyzji prezydenta". - Pan prezydent zgodnie z konstytucją jest zobligowany do zaprzysiężenia wszystkich prawidłowo wybranych sędziów TK - dodał Szostek.

O prezydenckie zaproszenie dla dwójki sędziów został spytany we wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. - O, jaka niespodzianka. Nie jestem zaskoczony, ale jak zapowiedziałem, znajdziemy sposób, by ci sędziowie mogli rozpocząć pracę - oświadczył Tusk.

Wyboru sześciorga sędziów TK, Sejm dokonał 13 marca. Wybrani na sędziów Trybunału Konstytucyjnego zostali wtedy: sędzia i przewodniczący komisji kodyfikacyjnej ustroju sądownictwa i prokuratury przy MS Krystian Markiewicz; dr hab. nauk prawnych, prof. w Instytucie Nauk Prawnych PAN Maciej Taborowski; dr hab. nauk prawnych, prof. w Katedrze Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Marcin Dziurda; sędzia, dotąd prezes Sądu Okręgowego w Opolu Anna Korwin-Piotrowska; dr hab. prof. Uniwersytetu Śląskiego Dariusz Szostek, a także adwokat dr Magdalena Bentkowska.

Premier Donald Tusk mówił, że rząd stoi na stanowisku, iż "prezydent nie ma możliwości wyboru". - To nie jest kwestia kaprysu prezydenta. Zostali wybrani i są sędziami. Tak czy inaczej przysięgę złożą - podkreślał szef rządu.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz mówił w ostatni piątek, że prezydent Karol Nawrocki poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z USA. Prezydent powrócił ze Stanów Zjednoczonych w poniedziałek.