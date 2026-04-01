Atak na lotnisko w Kuwejcie, azjatyckie giełdy na plusie po deklaracji Trumpa

Uderzenie irańskich dronów wywołało w nocy z wtorku na środę pożar zbiorników paliwa na lotnisku w Kuwejcie. Jednocześnie armia Izraela poinformowała o przeprowadzeniu ataków na Bejrut. Na giełdach w Azji odnotowano wzrosty po zapowiedzi prezydenta USA o rychłym wycofaniu wojsk.

"Lotnisko międzynarodowe w Kuwejcie stało się celem jawnych ataków dronów przeprowadzonych przez Iran oraz wspierane przez niego frakcje zbrojne" - oświadczył rzecznik lotnictwa cywilnego Kuwejtu Abdullah Al-Rajhi, cytowany przez państwową agencję KUNA. Urzędnik dodał, że zniszczenia zbiorników paliwa są znaczne, ale nikt nie ucierpiał.

Irański nadawca państwowy IRIB przekazał nad ranem na serwisie Telegram, że północne, wschodnie i centralne dzielnice Teheranu znalazły się pod ostrzałem. Z kolei stacja Al Dżazira poinformowała o eksplozjach w centrum irańskiej stolicy oraz o aktywacji systemów obrony powietrznej.

W nocy - jak przekazała IDF - armia przeprowadziła dwa oddzielne ataki na "wysokich rangą terrorystów" ze sponsorowanej przez Iran organizacji Hezbollah.

Osobno IDF podała, że od początku wojny 28 lutego izraelskie siły powietrzne zrzuciły na Iran ponad 16 tys. bomb w ramach ponad 800 serii nalotów. Według izraelskich sił zbrojnych przeprowadzono ponad 10 tys. oddzielnych ataków na 4 tys. celów, w tym systemy obrony powietrznej, wyrzutnie rakiet balistycznych, zakłady produkujące broń, obiekty jądrowe, różne kwatery główne oraz dowódców i przywódców wojskowych.

Z kolei u wybrzeży Kataru brytyjska organizacja UKMTO odnotowała trafienie nieznanego pocisku w tankowiec, a władze Bahrajnu poinformowały o gaszeniu pożarów obiektów przemysłowych po "irańskiej agresji". W odpowiedzi na trwający konflikt Zjednoczone Emiraty Arabskie zabroniły obywatelom Iranu wjazdu i tranzytu przez emiraty.

Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi potwierdził na platformie X izraelski atak na teherańską fabrykę Tofigh Daru, odrzucając zarzuty armii Izraela o produkcję fentanylu do broni chemicznej. Mahdi Pirsalehi, wiceminister zdrowia, stwierdził, że uderzenie w zakład stanowi "poważny cios dla krajowego łańcucha dostaw środków medycznych".

Mimo nocnej eskalacji na azjatyckich giełdach odnotowano w środę rano odbicie po deklaracji Donalda Trumpa, który zapowiedział wycofanie sił USA z Iranu w ciągu "dwóch do trzech tygodni". Japoński indeks Nikkei 225 zyskał blisko 4 proc., a południowokoreański Kospi ponad 6 proc. Wskaźniki wciąż pozostają jednak poniżej poziomów sprzed wybuchu wojny 28 lutego.

Cena ropy Brent z dostawą w czerwcu wzrosła o 1,2 proc., do 105,36 dolara. Konflikt wywindował w marcu ceny surowca o rekordowe 64 proc. na skutek irańskich gróźb zablokowania kluczowej dla światowego transportu cieśniny Ormuz.

PAP

dodane 01.04.2026 08:36

TAGI| ARABIA SAUDYJSKA, BAHRAJN, BEZPIECZEŃSTWO, DYPLOMACJA, FARMACJA, GIEŁDA, GOSPODARKA, HANDEL, IRAK, IRAN, IZRAEL, JAPONIA, KATAR, KOREA PŁD., KUWEJT, LIBAN, PALIWA, PAP, USA, UZBROJENIE, WOJNA, WOJSKO, ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE, ŻEGLUGA

Autoreklama

Autoreklama

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

