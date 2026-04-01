Uderzenie irańskich dronów wywołało w nocy z wtorku na środę pożar zbiorników paliwa na lotnisku w Kuwejcie. Jednocześnie armia Izraela poinformowała o przeprowadzeniu ataków na Bejrut. Na giełdach w Azji odnotowano wzrosty po zapowiedzi prezydenta USA o rychłym wycofaniu wojsk.
"Lotnisko międzynarodowe w Kuwejcie stało się celem jawnych ataków dronów przeprowadzonych przez Iran oraz wspierane przez niego frakcje zbrojne" - oświadczył rzecznik lotnictwa cywilnego Kuwejtu Abdullah Al-Rajhi, cytowany przez państwową agencję KUNA. Urzędnik dodał, że zniszczenia zbiorników paliwa są znaczne, ale nikt nie ucierpiał.
Irański nadawca państwowy IRIB przekazał nad ranem na serwisie Telegram, że północne, wschodnie i centralne dzielnice Teheranu znalazły się pod ostrzałem. Z kolei stacja Al Dżazira poinformowała o eksplozjach w centrum irańskiej stolicy oraz o aktywacji systemów obrony powietrznej.
W nocy - jak przekazała IDF - armia przeprowadziła dwa oddzielne ataki na "wysokich rangą terrorystów" ze sponsorowanej przez Iran organizacji Hezbollah.
Osobno IDF podała, że od początku wojny 28 lutego izraelskie siły powietrzne zrzuciły na Iran ponad 16 tys. bomb w ramach ponad 800 serii nalotów. Według izraelskich sił zbrojnych przeprowadzono ponad 10 tys. oddzielnych ataków na 4 tys. celów, w tym systemy obrony powietrznej, wyrzutnie rakiet balistycznych, zakłady produkujące broń, obiekty jądrowe, różne kwatery główne oraz dowódców i przywódców wojskowych.
Z kolei u wybrzeży Kataru brytyjska organizacja UKMTO odnotowała trafienie nieznanego pocisku w tankowiec, a władze Bahrajnu poinformowały o gaszeniu pożarów obiektów przemysłowych po "irańskiej agresji". W odpowiedzi na trwający konflikt Zjednoczone Emiraty Arabskie zabroniły obywatelom Iranu wjazdu i tranzytu przez emiraty.
Szef MSZ Iranu Abbas Aragczi potwierdził na platformie X izraelski atak na teherańską fabrykę Tofigh Daru, odrzucając zarzuty armii Izraela o produkcję fentanylu do broni chemicznej. Mahdi Pirsalehi, wiceminister zdrowia, stwierdził, że uderzenie w zakład stanowi "poważny cios dla krajowego łańcucha dostaw środków medycznych".
Mimo nocnej eskalacji na azjatyckich giełdach odnotowano w środę rano odbicie po deklaracji Donalda Trumpa, który zapowiedział wycofanie sił USA z Iranu w ciągu "dwóch do trzech tygodni". Japoński indeks Nikkei 225 zyskał blisko 4 proc., a południowokoreański Kospi ponad 6 proc. Wskaźniki wciąż pozostają jednak poniżej poziomów sprzed wybuchu wojny 28 lutego.
Cena ropy Brent z dostawą w czerwcu wzrosła o 1,2 proc., do 105,36 dolara. Konflikt wywindował w marcu ceny surowca o rekordowe 64 proc. na skutek irańskich gróźb zablokowania kluczowej dla światowego transportu cieśniny Ormuz.
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.