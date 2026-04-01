Nie jedziemy na mundial. Co dalej z polską kadrą?  

PAP/Leszek Szymański Trener reprezentacji Polski Jan Urban i piłkarz Robert Lewandowski po przegranym 2:3 barażowym meczu finałowym o awans do mistrzostw świata ze Szwecją.

Przegrana w barażach Mistrzostw Świata w piłce nożnej otwarła przestrzeń do spekulacji, jaka przyszłość czeka selekcjonera i kapitana reprezentacji Polski. Tylko na jedno z tych pytań znamy dziś odpowiedź.

Selekcjoner zostaje

Wiadomo już, że kontrakt z selekcjonerem reprezentacji Polski Janem Urbanem zostanie przedłużony mimo porażki ze Szwecją 2:3 w finale baraży o awans do mistrzostw świata. Poinformował o tym prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza na platformie X.

„Piłka bywa brutalna. Niestety zabraknie nas na mistrzostwach świata. Wszyscy czujemy niedosyt. Przed chwilą w szatni podziękowałem drużynie za walkę. Poinformowałem również, że kontrakt z Janem Urbanem zostanie przedłużony” - napisał.

Sam trener ocenił, że to był najlepszy mecz kadry pod jego wodzą. - Zabrakło szczęścia w kluczowych momentach - dodał.

- Ponieśliśmy porażkę w najbardziej nieodpowiednim momencie. Trudno ocenić takie spotkanie, bo uważam, że graliśmy bardzo dobrze - powiedział Urban w rozmowie z TVP Sport.

- To było najlepsze spotkanie pod moim kierownictwem w reprezentacji, tak mi się przynamniej wydaje. Sprawiliśmy mnóstwo problemów gospodarzom. Moim zdaniem zabrakło szczęścia w tych kluczowych momentach - dodał.

Co z Lewandowskim?

Mniej jednoznaczna jest przyszłość kapitana, Roberta Lewandowskiego, który w tym roku skończy 38 lat.

Krótko po końcowym gwizdku w Sztokholmie na instagramowym profilu zawodnika Barcelony pojawiła się fotografia samotnego Lewandowskiego trzymającego w ręku opaskę kapitana. Postowi nie towarzyszył żaden wpis, ale podkład muzyczny, którym był utwór „Time to say goodbye” („Czas się pożegnać”) w wykonaniu Sarah Brightman i Andrei Bocellego.

W wypowiedzi przed kamerami TVP wyraźnie przybity 37-letni Lewandowski tłumaczył, że nie była to żadna deklaracja z jego strony, raczej rodzaj podziękowania dla kibiców za to, jak wspierali reprezentację.

Pytany wprost o swoją przyszłość w drużynie narodowej odparł: - Nie wiem, muszę przemyśleć parę rzeczy, nie jestem w stanie złożyć żadnych deklaracji. Wrócę do klubu, mam trochę meczów do rozegrania, chcę dokończyć sezon. Muszę się zastanowić, co dalej.

Wtorkowy mecz był jego występem numer 165 w kadrze narodowej. Zdobył w reprezentacji 89 goli. Po raz pierwszy oficjalnym kapitanem mianował go w 2014 roku trener Adam Nawałka. Wówczas przejął tę funkcję od Jakuba Błaszczykowskiego. W czerwcu zeszłego roku tej funkcji pozbawił go ówczesny selekcjoner Michał Probierz. W lipcu stery reprezentacji przejął jednak Jan Urban i „oddał” Lewandowskiemu opaskę. Ten we wtorek po raz setny wyprowadził kolegów na boisko jako kapitan, co jest jednym z wielu rekordów kadry narodowej, jakie należą do zawodnika Barcelony.

Biało-czerwoni dwukrotnie we wtorek odrabiali straty, ale w końcówce stracili decydującego gola po strzale napastnika Arsenalu Londyn Victora Gyokeresa.

- Po takim meczu ciężko cokolwiek powiedzieć, bo nie wiem, czy słowa, które trener znalazł, czy my, opiszą to, co my czujemy. Futbol bywa brutalny. Możesz grać, strzelać bramki, ale potem zostajesz z niczym. Byliśmy blisko i tak naprawdę wracamy do domu bez niczego - zaznaczył Lewandowski.

Jak przyznał, jest „ból i wielkie rozczarowanie”.

- Ta trzecia bramka w końcówce najbardziej bolała. Ja czułem na boisku, że - choć traciliśmy bramki – to (Szwecja – PAP) jest drużyną, którą możemy pokonać, czy to w drugiej połowie, czy w dogrywce. Ale ten zabójczy gol dał Szwecji awans – dodał.

Podkreślił, że najtrudniejszy będzie środowy poranek, bo wtedy wszyscy w drużynie sobie uświadomią, że nie jadą na mundial.

- Dziś rozgrywamy jeszcze w głowie ten mecz i najgorsze uczucie będzie jutro, jak się obudzimy i zadamy sobie pytanie, co się wydarzyło i to będzie najsmutniejszy moment – podsumował Lewandowski.

Selekcjoner Jan Urban, który zgodnie z wpisem internetowym prezesa PZPN Cezarego Kuleszy nadal będzie pełnił tę funkcję, na konferencji prasowej po meczu, pytany o przyszłość Lewandowskiego w kadrze, odpowiedział, że to „nie jest moment na takie rozmowy”.

- Na pewno będziemy chcieli poznać jego zdanie, jak on widzi swoją przyszłość w tej drużynie. Ale nie teraz. W tej chwili w szatni jest żałoba. Grobowa cisza. Przegraliśmy mecz, który dawał mistrzostwa świata. Mistrzostwa, które odbywają się co cztery lata. Nigdy nie wiadomo, czy w nich jeszcze zagrasz - zauważył Urban.

Autoreklama

Autoreklama

