Wielka Brytania: Projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie utknął w Izbie Lordów
Wielka Brytania: Projekt ustawy o wspomaganym samobójstwie utknął w Izbie Lordów

Vatican Media Celem ustawy było wprowadzenie – sponsorowanego przez państwo – wspomaganego samobójstwa.

Projekt legalizacji wspomaganego samobójstwa w Wielkiej Brytanii najpewniej nie wejdzie w życie w obecnej sesji parlamentu. Izba Lordów zgłosiła rekordową liczbę poprawek, skutecznie blokując dalsze prace nad kontrowersyjną ustawą.

„Módlmy się o kulturę życia" – ponownie apelował kilka tygodni temu abp John Sherrington. Podkreślając sprzeciw Kościoła wobec tej ustawy wzywał do modlitwy za parlamentarzystów.

1200 poprawek

Posłanka Partii Pracy Kim Leadbeater złożyła projekt tej ustawy w parlamencie w 2024 roku. Celem ustawy było wprowadzenie – sponsorowanego przez państwo – wspomaganego samobójstwa. Projekt przeszedł trzecie czytanie w Izbie Gmin w czerwcu 2025 roku niewielką większością głosów, po czym standardowo został skierowany do Izby Lordów. Jej zadaniem jest badanie i kontrola proponowanych ustaw. Lordowie zgłosili około 1200 poprawek, co uważa się za rekordową liczbę. Ustawa zyskała opinię wadliwej. Uznano, że nie zapewni ochrony przed przymusem, ani nie ochroni najsłabszych członków społeczeństwa.

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy ustawy przyznają, że nie wejdzie w życie w obecnej sesji parlamentu, ponieważ Izba Lordów nie zakończy wszystkich etapów prac przed majem, kiedy rozpocznie się nowa sesja parlamentu. Czy i kiedy powstanie nowy projekt – nie wiadomo.

Obawy lekarzy

Obawy i brak zaufania w kwestii zasadności eutanazji rosną wśród Brytyjczyków, mimo kampanii społecznej, która ukazuje „dobrodziejstwa" płynące z legalizacji eutanazji w formie wspomaganego samobójstwa. Kampanię prowadzi organizacja Dignity in Dying, dobrze finansowana grupa promująca eutanazję, która wraz ze swoją partnerską grupą Choice in Dying w 2023 roku otrzymała 2 699 475 funtów dofinansowania działalności.

Od tygodni w Wielkiej Brytanii narastała pewność, że ustawa przepadnie z powodu wyrazistego oporu wśród polityków. Nie bez znaczenia dla opinii publicznej jest fakt ogromnego podziału wśród lekarzy, ale tym, co zaważyło na losie projektu, jest obstrukcja w Izbie Lordów, której celem było nie dopuścić do uchwalenia tej ustawy w terminie.

Brytyjczycy – za czy przeciw?

Sondaż YouGov z czerwca 2025 roku sugeruje, że prawie trzy czwarte Brytyjczyków uważa, że wspomagane samobójstwo powinno być co do zasady legalne. Z kolei badania BBC wskazują, że lekarze rodzinni w Anglii są głęboko podzieleni w tej kwestii. Ponad 5000 lekarzy rodzinnych otrzymało ankietę z pytaniem, czy prawo powinno zostać zmienione. Odpowiedziało na nią ponad 1000 lekarzy, z czego około 400 było za zmianą prawa, a 500 przeciw.

Wyrazistą prognozę upadku tej ustawy przyniosła niedawna decyzja Szkotów. Grupa posłów do szkockiego parlamentu również dążyła do zalegalizowania wspomaganego samobójstwa w tym kraju. Projekt ustawy został jednak stanowczo odrzucony na trzecim etapie, a lider Szkockiej Partii Narodowej (SNP), Pierwszy Minister Szkocji John Swinney, lider Szkockiej Partii Pracy Anas Sarwar i lider Szkockich Konserwatystów Russell Findlay zjednoczyli się w sprzeciwie wobec proponowanych zmian.

Elżbieta Sobolewska-Farbotko

VATICANNEWS.VA |

dodane 01.04.2026 15:16

TAGI| EUTANAZJA, OBRONA ŻYCIA, WIELKA BRYTANIA

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

