Abp Kupny: Msze święte poza świątyniami tylko w wyjątkowych sytuacjach

Kościół dopuszcza sprawowanie Eucharystii poza świątyniami tylko w wyjątkowych sytuacjach. Centra handlowe czy plaże nie gwarantują zachowania wymiaru sakralnego zgromadzenia - powiedział PAP abp Józef Kupny. Dodał, że kapłan nie może także nic samowolnie zmieniać w tekstach liturgicznych.

Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek rozpoczynają się w Kościele katolickim obchody Triduum Paschalnego - trzydniowe celebracje obejmujące misterium Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego.

- W Wieczerniku Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa razem z sakramentem Eucharystii, aby pokazać, że istota kapłaństwa i tożsamość kapłana są ściśle zakorzenione w Eucharystii, a więc w żywym - obecnym pod postacią chleba i wina - Jezusie - powiedział PAP zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski metropolita wrocławski abp Józef Kupny.

Zaznaczył, że istota kapłaństwa przez wieki pozostała niezmienna, ponieważ pochodzi od Chrystusa, a formy życia, styl posługi czy normy dyscyplinarne kształtowały się w historii Kościoła, ulegając zmianom. Jako przykład wskazał celibat.

Podkreślił, że msza święta jest uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a nie - jak wielu myśli - jedynie pamiątką wydarzenia z przeszłości.

- W czasie każdej Eucharystii przeżywamy dokładnie to, co działo się w czasie jej ustanowienia przeszło dwa tysiące lat temu. Wchodzimy w "tu i teraz" ofiary Jezusa. To dokładnie ta sama ofiara, która dokonała się na krzyżu. W liturgii zostaje bowiem przekroczona bariera czasu i to, co wydarzyło się raz w historii, staje się dla nas dostępne dzisiaj. Dlatego używamy słowa "uobecnienie" - tłumaczył abp Kupny.

Wyjaśnił, że pojęcie pamiątki w mentalności biblijnej nie oznacza zwykłego wspomnienia przeszłości, ale wejście w wydarzenie.

- Kiedy Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy wypowiada słowa: "To czyńcie na moją pamiątkę", to nie wyraża jedynie chęci jej wspominania, ale otwiera uczniom możliwość udziału w swojej ofierze - powiedział hierarcha.

Zaznaczył, że celem udziału w mszy świętej jest doświadczanie Paschy Chrystusa, czyli pokonywania w sobie tego, co Kościół nazywa drogą śmierci, a więc egoizmu, przywiązania do grzechu, zamknięcia się na bliźnich, aby doświadczyć nowego życia.

Zaznaczył, że podczas mszy świętej kapłan nie może czegokolwiek samowolnie zmieniać w tekstach liturgicznych, które są zaaprobowane przez Kościół.

- Poważne zagrożenie dostrzegam również w zacieraniu roli kapłana i wiernych świeckich. To kapłan czy diakon są tymi, którzy mogą odczytywać Ewangelię w czasie mszy świętej, wygłaszać homilię, a nie zakonnice, nie klerycy - powiedział metropolita wrocławski.

Podkreślił, że Kościół dopuszcza sprawowanie Eucharystii poza kościołem, ale "raczej wyjątkowo i w sytuacjach, kiedy pojawia się potrzeba duszpasterska". Jako przykład wskazał papieskie pielgrzymki czy duże zgromadzenia religijne, kiedy ludzie nie mieszczą się w świątyniach.

- Takie przestrzenie jak np. centra handlowe czy plaże, nie gwarantują tego, by wymiar sakralny zgromadzenia został zachowany i sprzyjał spotkaniu z Bogiem - powiedział abp Kupny.

dodane 02.04.2026 06:49

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Podsumowanie wydarzeń dnia dotyczących Zatoki Perskiej.

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.

Sąd Dyscyplinarny nie przedłużył zawieszenia prok. Michała Ostrowskiego

Termin zawieszenia mija 10 kwietnia.

Zapowiedź Trumpa niesie ryzyko popełnienia zbrodni wojennych

Amerykański przywódca oświadczył że zniszczy elektrownie i mosty znajdujące się w Iranie.

KE: atak na jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską

Reakcja na groźby Rosji.

IOM: ponad 180 migrantów zginęło lub zaginęło na Morzu Śródziemnym w ciągu 10 dni

W sumie od początku roku blisko tysiąc.

Trwa Oktawa Wielkiej Nocy

Cud Zmartwychwstania „nie mieści się” w jednym dniu.

Teheran odrzucił propozycje rozejmu i przedstawił warunki wstępne do rozmów o "trwałym pokoju"

Informację podała agencja Reutera.

24 maja w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego

Odwołana może zostać też Rada Miasta.

Przewodniczący Episkopatu apeluje o modlitwę o pokój w jedności z Papieżem

Publikujemy tekst Apelu.

