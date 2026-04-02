info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego
rss newsletter facebook twitter

Msza Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego

I wy powinniście nawzajem umywać sobie nogi  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość I wy powinniście nawzajem umywać sobie nogi

Liturgia odwołuje się do Wieczernika, gdzie Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i eucharystii.

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynają się w Kościele katolickim obchody Triduum Paschalnego - trzydniowe celebracje obejmujące misterium Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Liturgia odwołuje się do Wieczernika, gdzie Jezus ustanowił sakrament kapłaństwa i eucharystii.

W Jerozolimie obchody Triduum Paschalnego w drugiej poł. IV w. rozpoczynano w czwartek wieczorem dwiema mszami sprawowanymi w miejscach związanych z wydarzeniami opisanymi w Ewangelii. Następnie odbywało się nocne czuwanie, którego centralnym punktem było odczytywanie opisu Ostatniej Wieczerzy.

W ostatnich stuleciach, aby zachować post eucharystyczny, który trwał od północy Mszę Wieczerzy Pańskiej i pozostałe celebracje Triduum Paschalnego odbywały się w godzinach porannych.

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podając chleb apostołom, powiedział: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje", zaś dając kielich z winem oświadczył: "Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów". Ten opis z Ewangelii według św. Mateusza uzupełnia św. Łukasz dodając, że Chrystus nakazał uczniom: "to czyńcie na moją pamiątkę". W ten sposób Zbawiciel ustanowił apostołów, a także ich następców kapłanami - szafarzami Eucharystii.

Figurą eucharystii była Pascha u Żydów, o której czytamy w Księdze Wyjścia. Była ona celebrowana na pamiątkę wyzwolenia ludu Bożego Starego Testamentu z niewoli egipskiej. Mszę św. Jezus ustanowił podczas obchodu żydowskiej Paschy, mówiąc, że od tego momentu to On jest barankiem ofiarnym, który poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie daje ludziom możliwość zbawienia, czyli wyjścia z niewoli grzechu.

Wejście w tajemnicę paschalną symbolizuje w Wielki Czwartek milczenie dzwonów po uroczystym "Gloria" na rzecz kołatek - aż do Wigilii Paschalnej.

Szczególnym znakiem w czasie liturgii jest obrzęd obmycia nóg nazywany "mandatum", nawiązujący do czynności Jezusa z Wieczernika, który opisany jest w Ewangelii św. Jana. Pierwszy udokumentowany akt tego rodzaju pojawiło się w IV w. w liturgii chrzcielnej i traktowany był, jako dopełnienie obmycia chrzcielnego. Tak było w Hiszpanii, Galii, Afryce Północnej a od VIII wieku także w liturgii bizantyńskiej. Wraz z upowszechnieniem chrztu dzieci zaniechano tej praktyki. Przetrwała jedynie we wspólnotach monastycznych, gdzie umywano nogi na znak gościnności i pokory.

Obrzęd mandatum upowszechnił się w VII wieku na Zachodzie Europy. Na początku XII w. przybrał on zrytualizowany charakter w liturgii papieskiej. Mszał trydencki przewidywał obmycie nóg po zakończeniu mszy. Natomiast obecny zaleca dokonanie obrzędu po Ewangelii i homilii. Jego wymowa związana jest z teologią kapłaństwa - przełożony wspólnoty na wzór Chrystusa jest jej sługą.

Początkowo obrzęd miał miejsce tylko w katedrach, gdzie mszy celebrował biskup. Po Soborze Watykańskim II zaczęto go praktykować także w zwykłych kościołach i wówczas dokonuje go proboszcz. Papież Franciszek poszerzył symbolikę mandatum, obmywając nogi także kobietom.

Z kolei opis łamania chleba jest w Ewangelii według Mateusza, Marka i Łukasza.

W czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej po modlitwie po Komunii świętej Najświętszy Sakrament przenoszony jest procesyjnie do miejsca przechowania, zwanego dawniej ciemnicą. Towarzyszy temu śpiew hymnu "Sław, języku, tajemnicę Ciała i najdroższej Krwi" autorstwa św. Tomasza za Akwinu i dźwięku kołatek.

Na zakończenie mszy obnaża się ołtarz, wygasza wieczną lampkę na znak, że zabrano Chrystusa. Jeśli to możliwe, zaleca się wynieść krzyże lub je zasłonić, o ile nie zrobiono tego wcześniej.

Obchód misterium Chrystusa ukrzyżowanego rozpoczęty Mszą Wieczerzy Pańskiej jest sposób kontynuowany przez godziny adoracji i zostaje domknięty dopiero wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej.

Podczas sprawowania mszy Wieczerzy Pańskiej tabernakulum powinno być puste, a Komunię świętą udziela się z darów wówczas konsekrowanych w większej ilości, tak aby można było przyjąć Komunię świętą podczas liturgii w Wielki Piątek, kiedy nie sprawuje się mszy św. Według przepisów liturgicznych konsekruje dodatkową hostię, która zostanie wystawiona w Wielki Piątek w Grobie Pańskim.

Magdalena Gronek (PAP)

mgw/ agz/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 02.04.2026 06:47

TAGI| KOŚCIÓŁ, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, WATYKAN, ŚWIĘTO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Laicyzacja w Polsce zatrzymała się w połowie drogi | W Wielką Sobotę nie ma mszy | Kilka tysięcy samotnych i ubogich zasiądzie do śniadań wielkanocnych Caritasu | W Wielki Piątek zbiórka dla chrześcijan w Ziemi Świętej | Abp Kupny: Msze święte poza świątyniami tylko w wyjątkowych sytuacjach
Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Nasze małe zmartwychwstania…

Piotr Drzyzga

Nasze małe zmartwychwstania…

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Wielkanocne wyścigi

ks. Leszek Smoliński

Wielkanocne wyścigi

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Podsumowanie wydarzeń dnia dotyczących Zatoki Perskiej.

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.

W imieniu Rzeczpospolitej

Sąd Dyscyplinarny nie przedłużył zawieszenia prok. Michała Ostrowskiego

Termin zawieszenia mija 10 kwietnia.

Zniszczona synagoga Khorasaniha w Teheranie

Zapowiedź Trumpa niesie ryzyko popełnienia zbrodni wojennych

Amerykański przywódca oświadczył że zniszczy elektrownie i mosty znajdujące się w Iranie.

Po rosyjskim ataku w Odessie

KE: atak na jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską

Reakcja na groźby Rosji.

Śmierć w drodze do lepszego świata

IOM: ponad 180 migrantów zginęło lub zaginęło na Morzu Śródziemnym w ciągu 10 dni

W sumie od początku roku blisko tysiąc.

Trwa Oktawa Wielkiej Nocy

Trwa Oktawa Wielkiej Nocy

Cud Zmartwychwstania „nie mieści się” w jednym dniu.

Teheran odrzucił propozycje rozejmu i przedstawił warunki wstępne do rozmów o "trwałym pokoju"

Teheran odrzucił propozycje rozejmu i przedstawił warunki wstępne do rozmów o "trwałym pokoju"

Informację podała agencja Reutera.

24 maja w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego

24 maja w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego

Odwołana może zostać też Rada Miasta.

Przewodniczący Episkopatu apeluje o modlitwę o pokój w jedności z Papieżem

Przewodniczący Episkopatu apeluje o modlitwę o pokój w jedności z Papieżem

Publikujemy tekst Apelu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
9°C Wtorek
noc
6°C Wtorek
rano
10°C Wtorek
dzień
11°C Wtorek
wieczór
wiecej »
 