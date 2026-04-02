Brazylia: Udostępniono cyfrowe zbiory dokumentów dotyczących handlu niewolnikami

Józef Wolny /FOto Gość

Wedle szacunków to w ciągu 400 lat 15 mln ludzi.

Brazylia, we współpracy z Angolą, udostępniła cyfrowe zbiory dokumentów z okresu kolonializmu. Materiały ukazują skompilowany, głęboko zinstytucjonalizowany i skorumpowany mechanizm handlu niewolnikami między Afryką a Brazylią - zauważył brazylijski dziennik "Folha de S.Paulo".

Fundacja Biblioteki Narodowej w Brazylii udostępniła w tym tygodniu w ramach projektu "Resgate Barao do Rio Branco" zbiory dokumentów historycznych, które pokazują, że handel niewolnikami między Afryką a Brazylią odbywał się pod bezpośrednią kontrolą Królestwa Portugalii. Opierał się on na obowiązujących przepisach, licencjach i rejestrach, a jednocześnie towarzyszyły mu oszustwa oraz nadużycia zezwoleń. Transport niewolników traktowano jako procedurę administracyjną, obejmującą liczenie, kontrolę i zorganizowaną wysyłkę z portów afrykańskich.

Dotychczas ze zbiorem można było się zapoznać wyłącznie osobiście w siedzibie Brazylijskiego Instytutu Historyczno-Geograficznego w Rio de Janeiro.

Udostępnienie archiwów zbiegło się w czasie z uchwaleniem 25 marca rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która uznała niewolnictwo z Afryki za "największą zbrodnię przeciwko ludzkości w historii" oraz wezwała do sprawiedliwości reparacyjnej dla potomków ofiar.

Rezolucja ONZ została przyjęta 123 głosami za, przy trzech głosach przeciw - Stanów Zjednoczonych, Izraela i Argentyny. Państwa UE oraz Wielka Brytania wstrzymały się od głosu.

"Ta deklaracja ONZ jest szczególnie ważna dla Brazylii, ponieważ podkreśla znaczenie ludności pochodzenia afrykańskiego, grupy, która od wieków cierpi z powodu tej zbrodni" - zareagował na oenzetowski dokument obrońca praw czarnoskórej ludności w Brazylii, Geledes Iradj Eghrari.

Szacuje się, że w ciągu czterech stuleci z Afryki przymusowo wywieziono i poddano transatlantyckiemu handlowi niewolnikami około 15 mln ludzi. Brazylia była głównym celem tego napływu, przyjmując od 4 do 5 mln niewolników w okresie od XVI do XIX wieku. Dla porównania cały region Karaibów przyjął od 4 do 4,7 mln niewolników. 

Od redakcji Wiara.pl

To była na pewno straszna zbrodnia. Jednak stwierdzenie, że czarnoskórzy Brazylijczycy DO DZIŚ cierpią z powodu tej zbrodni jest chyba jednak przesadą. Lansowaną pewnie z powodu tego, co pojawia się w tle: "sprawiedliwość reparacyjna". Czyli, jak zwykle, pieniądze. Zdumiewające, jak skutecznym są lekarstwem na wszelkie traumy. 

dodane 02.04.2026 08:52

TAGI| ANGOLA, BRAZYLIA, DYPLOMACJA, HISTORIA, NIEWOLNICTWO, ONZ, ORGANIZACJE, PAP, PORTUGALIA

