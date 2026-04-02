Senegal podwaja kary więzienia za akty homoseksualne  

Senegal uchwalił nowe prawo, które podwaja kary więzienia za stosunki osób tej samej płci oraz rozszerza sankcje na osoby oskarżone o promowanie homoseksualizmu.

Decyzja ta, która spotkała się krytyką międzynarodową, w kraju cieszy się szerokim poparciem politycznym i społecznym.

Prezydent Bassirou Diomaye Faye podpisał ustawę którą parlament zatwierdził 11 marca zdecydowaną większością 135 głosów za, przy braku głosów przeciw i trzech wstrzymujących się. Przepisy weszły w życie natychmiast.

W ustawie „stosunki o charakterze seksualnym między dwiema osobami tej samej płci” określono jako „akty sprzeczne z naturą” które podlegają teraz karze od pięciu do dziesięciu lat więzienia. Wcześniej było to od jednego roku do pięciu lat.

Kary grzywny mogą sięgać od 2 do 10 mln franków CFA (ok. 3,5 tys. do 17,6 tys. dolarów), wobec wcześniejszych 100 tys. do 1,5 mln. Najwyższa kara obowiązuje w przypadku, gdy czyn dotyczy wykorzystania osoby nieletniej.

Ustawa precyzuje, że „czyny przeciw naturze” obejmują homoseksualizm, biseksualizm, „transseksualizm”, zoofilię oraz nekrofilię

Nowe prawo wprowadza również kary dla osób oskarżonych o promowanie lub wspieranie homoseksualizmu.

Dotyczy to wszelkich form publicznego rozpowszechniania lub promocji, a także wsparcia finansowego ze strony osób prywatnych lub organizacji. Za te działania grozi kara od trzech do siedmiu lat więzienia.

Ustawa zawiera także zapis, określony jako mechanizm zabezpieczający przed fałszywymi oskarżeniami. Fałszywe oskarżenia podlegają karze od dwóch do trzech lat więzienia oraz grzywnom równowartości od około 300 do 750 euro.

Zaostrzenie przepisów dotyczących homoseksualizmu było jedną z kluczowych obietnic wyborczych rządzącej partii PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité).

Od lutego w Senegalu zatrzymano ponad 30 osób pod zarzutami związanymi z praktykami homoseksualnymi oraz „świadomym przenoszeniem HIV”.

Volker Türk, Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka, potępił ustawę jako naruszenie praw człowieka, wzywając prezydenta Senegalu do jej niepodpisywania.

Organizacje praw człowieka (UNAIDS ) uważają, że nowe prawo może zniechęcać Senegalczyków do wykonywania testów i podejmowania leczenia HIV/AIDS,