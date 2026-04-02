Łaciński patriarcha Jerozolimy odprawił Mszę bez wiernych w Bazylice Grobu Pańskiego

Łaciński patriarcha Jerozolimy odprawił Mszę bez wiernych w Bazylice Grobu Pańskiego  
Roman Koszowski /Foto Gość Bazylika Bożego Grobu

W Wielki Czwartek łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pierbattista Pizzaballa odprawił Mszę w Bazylice Grobu Świętego bez udziału wiernych, za zamkniętymi drzwiami. Główne miejsca kultu w mieście są niedostępne dla wierzących z powodu trwającej wojny między USA i Izraelem a Iranem.

- Jest napięcie, którego nie możemy ignorować: na zewnątrz drzwi Bazyliki Grobu Świętego są zamknięte. Wojna zamieniła to miejsce w schronienie, wnętrze odcięte od tego, co na zewnątrz i co obciążone jest napięciem. Jesteśmy tutaj jak w łonie pokoju, podczas gdy świat wokół nas jest rozdzierany. Chcielibyśmy móc to wszystko zmienić - powiedział włoski kardynał w homilii, przytoczonej przez Vatican News.

Kardynał Pizzaballa, który odprawił Mszę Wieczerzy Pańskiej, mówił: - Jesteśmy w miejscu, gdzie kamień przypieczętował śmierć. A jednak dziś jesteśmy tu, by świętować życie.

Wcześniej izraelska policja poinformowała, że zatwierdziła "ograniczone ramy modlitewne" dla Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, który ogłosił, że w obchodach Wielkiego Tygodnia będzie tu uczestniczyć niewielka liczba duchownych i personelu kościelnego - zaznaczyła Associated Press.

Porozumienie w tej sprawie zostało zawarte po tym, gdy policja wywołała międzynarodowe oburzenie oraz oficjalne protesty, ponieważ w Niedzielę Palmową uniemożliwiła łacińskiemu patriarsze Jerozolimy wejście do Bazyliki Grobu Pańskiego na modlitwę powołując się przy tym na względy bezpieczeństwa w związku z irańskim ostrzałem rakietowym.

dodane 02.04.2026 16:33

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Podsumowanie wydarzeń dnia dotyczących Zatoki Perskiej.

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.

Sąd Dyscyplinarny nie przedłużył zawieszenia prok. Michała Ostrowskiego

Termin zawieszenia mija 10 kwietnia.

Zapowiedź Trumpa niesie ryzyko popełnienia zbrodni wojennych

Amerykański przywódca oświadczył że zniszczy elektrownie i mosty znajdujące się w Iranie.

KE: atak na jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską

Reakcja na groźby Rosji.

IOM: ponad 180 migrantów zginęło lub zaginęło na Morzu Śródziemnym w ciągu 10 dni

W sumie od początku roku blisko tysiąc.

Trwa Oktawa Wielkiej Nocy

Trwa Oktawa Wielkiej Nocy

Cud Zmartwychwstania „nie mieści się" w jednym dniu.

Teheran odrzucił propozycje rozejmu i przedstawił warunki wstępne do rozmów o "trwałym pokoju"

Teheran odrzucił propozycje rozejmu i przedstawił warunki wstępne do rozmów o "trwałym pokoju"

Informację podała agencja Reutera.

24 maja w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego

24 maja w Krakowie referendum w sprawie odwołania prezydenta Aleksandra Miszalskiego

Odwołana może zostać też Rada Miasta.

Przewodniczący Episkopatu apeluje o modlitwę o pokój w jedności z Papieżem

Przewodniczący Episkopatu apeluje o modlitwę o pokój w jedności z Papieżem

Publikujemy tekst Apelu.

