Statek Orion z załogą misji Artemis II wyruszył w stronę Księżyca

Drugiego dnia misji Artemis II statek Orion pomyślnie wykonał manewr TLI, opuszczając orbitę okołoziemską ok. 25 godz. po starcie z Ziemi - poinformowała amerykańska agencja NASA. Oznacza to, że czteroosobowa załoga rozpoczęła docelowy lot w kierunku Księżyca.

Skrót TLI (Translunar Injection) oznacza manewr wejścia na trajektorię księżycową. Operacja polegała na uruchomieniu napędu statku, co pozwoliło mu osiągnąć prędkość 38 tys. kilometrów na godzinę. Kapsuła wyrwała się spod wpływu grawitacji Ziemi i weszła na ścieżkę swobodnego powrotu. Orion zbliży się do Księżyca, a następnie wykorzysta pole grawitacyjne obu ciał niebieskich do powrotu.

Przedstawicielka NASA Lori Glaze podkreśliła na konferencji prasowej historyczny wymiar tego etapu lotu.

- Po raz pierwszy od czasu misji Apollo 17 w 1972 roku istoty ludzkie opuściły orbitę okołoziemską - poinformowała. Dodała również, że kluczowe dla misji odpalenie silników przebiegło bez zarzutu.

Po zmianie trajektorii załoga rozpoczęła obserwację oddalającej się planety.

- Ludzkość po raz kolejny pokazała, do czego jesteśmy zdolni, i to wasze nadzieje na przyszłość niosą nas teraz w tej podróży wokół Księżyca - przekazał drogą radiową kanadyjski astronauta Jeremy Hansen.

Mimo niewielkich problemów technicznych pierwszego dnia, w tym chwilowej przerwy w komunikacji z Ziemią i awarii toalety, wszystkie systemy statku, w tym najważniejszy - podtrzymywania funkcji życiowych, działają "jak powinny", a załoga "czuje się dobrze" - potwierdził kierownik lotów NASA Judd Frieling.

Artemis II to pierwsza od pół wieku załogowa misja w stronę Księżyca, stanowiąca wstęp do budowy stałej bazy.

W skład załogi wchodzą dowódca Reid Wiseman, pilot Victor Glover, Christina Koch oraz Jeremy Hansen.

Szóstego dnia dziesięciodniowej misji statek zbliży się do Księżyca na najmniejszą podczas tego lotu odległość - od ok. 6,4 tys. km do ok. 9,6 tys. km. Większość dnia astronauci poświęcą na robienie zdjęć i nagrywanie filmów z Księżyca oraz zapisywanie obserwacji, a następnie wrócą na Ziemię. Zgodnie z przewidywaniami Orion oddali się od Ziemi na dystans 219 639 mil morskich (ponad 406 771 km), bijąc tym samym rekord 216 tys. mil morskich ustanowiony przez misję Apollo 13.(PAP)

krp/ sp/