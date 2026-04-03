Wielki Piątek jest dla luteranów kulminacją czasu pasyjnego. Skupia ono uwagę wiernych na krzyżu Chrystusa - powiedziała rzeczniczka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska. Dodała, że Wielkanoc to najradośniejsze święto w ewangelickim roku kościelnym.
Rzeczniczka podkreśliła, że ks. dr Marcin Luter "uczynił krzyż centralnym punktem wiary chrześcijańskiej".
- Nie pomijał przy tym wcielenia ani zmartwychwstania, lecz widział je w świetle śmierci krzyżowej - dodała.
Wielki Piątek w Kościele luterańskim to dzień ciszy, zadumy i skupienia.
- W duchowości ewangelickiej dominują wewnętrzne przeżywanie i kontemplacja Słowa Bożego oraz sakramentu. Tego dnia zazwyczaj odbywają się dwa nabożeństwa ze spowiedzią i komunią świętą. W świątyniach dominuje czerń, krzyż przesłonięty jest kirem, a dzwony milczą. Liturgia ma charakter żałobny; czytane są fragmenty Męki Pańskiej, śpiewane pieśni pasyjne, a także improperia: "Ludu mój, ludu, cóżem Ci uczynił" - powiedziała rzecznik.
Komunia w Wielki Piątek ma szczególne znaczenie. Przypomina o jedynej i doskonałej ofierze Chrystusa złożonej na Golgocie oraz o Jego realnej obecności wśród ludzi.
- Ten dzień jest dla luteranów ustawowo wolny od pracy. Nie obowiązuje post, choć są osoby, które go praktykują, a w domach panuje atmosfera wyciszenia i skupienia - dodała.
W parafiach ewangelickich nie ma tradycji budowania grobu Chrystusa.
Wielka Sobota to dzień ciszy i oczekiwania. W niektórych parafiach rano odprawione zostaną nabożeństwa na cmentarzach. Luteranie nie praktykują święcenia pokarmów w kościołach. Zgodnie z zasadą powszechnego kapłaństwa każdy wierzący może pobłogosławić pokarm modlitwą i Słowem Bożym przy stole.
- Wielkanoc - Święto Zmartwychwstania Pańskiego - to najradośniejsze święto w ewangelickim roku kościelnym. Upamiętnia zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią i przynosi nadzieję życia wiecznego. Obchodzone jest przez dwa dni: w niedzielę i poniedziałek - powiedziała Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.
Rano w niedzielę w niektórych parafiach odprawione zostaną nabożeństwa rezurekcyjne, a później główne nabożeństwa ze spowiedzią i komunią. Rzecznik Kościoła zaznaczyła, że kolorem liturgicznym jest biel. Dzwony ponownie zabrzmią, a kościoły wypełni radosne "Alleluja".
W Wielkanoc rodziny zasiadają do świątecznego śniadania, które - zależnie od regionu - zawiera najczęściej tradycyjne polskie potrawy. Na stołach pojawią się pisanki lub potrawy z jajek.
W Poniedziałek Wielkanocny wierni zgromadzą się w kościołach, wspominając historię uczniów idących do Emaus i spotkanie ze Zmartwychwstałym.
- W czasie świąt luteranie koncentrują się na zwiastowaniu żywego Słowa Bożego i porządkowaniu własnego życia przed Bogiem i ludźmi - podkreśliła Godfrejów-Tarnogórska.
W Polsce żyje około 60 tys. luteranów, z czego ponad połowa na Śląsku Cieszyńskim. Na świecie jest ich około 77 mln.
