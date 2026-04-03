info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Wielkanoc na Górnym Śląsku łączy chrześcijaństwo i ludowe tradycje
rss newsletter facebook twitter

Wielkanoc na Górnym Śląsku łączy chrześcijaństwo i ludowe tradycje

Po błogosławieństwo pokarmów

Pochodzenie zwyczajów jest mieszane. Górny Śląsk to tygiel kulturowy.

Wielkanoc na Górnym Śląsku łączy chrześcijańskie i ludowe zwyczaje - od święcenia palmy, przez oczyszczanie pól, po śmigus-dyngus - powiedziała PAP Anna Kulikowska, etnografka Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

Wielkanocne obrzędy na Górnym Śląsku mają głębokie korzenie, sięgające zarówno chrześcijaństwa, jak i dawnych praktyk ludowych. Etnografka w rozmowie z PAP, przedstawiła bogactwo zwyczajów, które od wieków kształtowały regionalną kulturę świąteczną.

- Bardzo ważnym okresem jest czas przed Wielkanocą, czyli Wielki Post, który trwa 40 dni i rozpoczyna się Środą Popielcową, w naszym regionie nazywaną "wstępną środą" - tłumaczyła Kulikowska. - To był czas wyciszenia, wstrzemięźliwości, kiedy dawniej starano się nie jeść mięsa "na biało". W menu pojawiały się żur z mąki owsianej lub jęczmiennej, ziemniaki, kasze i brukiew, zwana karpielem - dodała.

Okres Wielkiego Postu miał też wymiar praktyczny. Wczesną wiosną, gdy kończyły się zapasy zimowe, ludzie jedli skromnie. Jednocześnie obchodzono rytuały związane z pożegnaniem zimy - palono lub topiono marzannę, a w niektórych wsiach odbywały się obchody z goikiem.

Niedziela Palmowa, zwana na Śląsku także palmianą, kwietną lub wierzbną, była początkiem obchodów wielkanocnych. - Tworzono palmy z wierzby, bylicy, leszczyny, rokity, a czasem także z bukszpanu, jodły czy cisa - wyliczała Kulikowska. - Poświęcone palmy miały chronić domowników i zwierzęta gospodarskie, zapewniały urodzaj i dobrobyt. Z gałązek wierzby wykonywano też krzyżyki, które wtykano w pola, aby plony były obfite - dodała.

Wielka Środa, nazywana w regionie żurową strzodą, wiązała się z oczyszczaniem pól - palono stare szmaty i sprzęty, a młodzi chłopcy biegali po polach z pochodniami, wykrzykując zaklęcia agrarne mające zapewnić urodzaj.

Kulminacją obrzędów było Triduum Paschalne. Wielki Czwartek wiązał się z milczeniem dzwonów i używaniem kołatek do symbolicznego wypędzania zła ze wsi. W Wielki Piątek odbywały się rytuały oczyszczające, w tym obmywanie się w potokach przed wschodem słońca.

- Był to także czas czuwania przy grobie Chrystusa, w niektórych miejscowościach pełnili tzw. Turki- straże przy grobie od Wielkiego Piątku do rezurekcji - wyjaśniła etnografka.

Wielka Sobota związana była ze święceniem pokarmów - w Górnym Śląsku zwyczaj ten upowszechnił się po II wojnie światowej, głównie w miejscowościach zamieszkanych przez ludność polską. Wielkanoc, czyli Wielka Niedziela, spędzana była w gronie rodzinnym, ze śniadaniem ze święconych pokarmów. Każdy składnik koszyczka miał symboliczne znaczenie: chleb - ciało Chrystusa, jaja - triumf życia nad śmiercią, sól - oczyszczenie i ochrona, masło - podstawa bytu, a wędliny z chrzanem - fizyczną krzepę.

Wielkanocny Poniedziałek, znany jako śmigus-dyngus, wiązał się z oblewaniem wodą, dawniej głównie dziewcząt darzonych sympatią, a dziś praktykowany powszechnie.

- Obrzędy obejmowały także gry i zabawy, jak kulanie jajek czy bitki, a w niektórych miejscowościach, np. w Ostropie koło Gliwic, odbywają się błagalne procesje konne o urodzaj - dodała Kulikowska.

Pochodzenie zwyczajów jest mieszane. - Mamy tu tygiel kulturowy - święcenie pokarmów jest bardziej polskie, niektóre obrzędy mają korzenie w dawnych wierzeniach słowiańskich, a wiele elementów ukształtowało się lokalnie - tłumaczyła etnografka. Zaznaczyła też, że termin Wielkanocy zależy od kalendarza księżycowego, a jego określenie wywodzi się z decyzji Soboru Nicejskiego w 325 r.

- Cały okres wielkanocny jest mocno związany z odradzającą się przyrodą, z wiosną i nadzieją na nowe życie. Tradycje te ewoluowały, tworząc na Śląsku unikalny tygiel świąteczny, który łączy wiarę, symbolikę i lokalną praktykę ludową - podsumowała etnografka. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP

dodane 03.04.2026 09:39

TAGI| KULTURA, OBYCZAJE, PAP, WYZNANIA

PRZECZYTAJ TAKŻE
W Skoczowie Judosz zginął w płomieniach, a wraz nim całe zło | Włochy: Zmarł katolicki pisarz Vittorio Messori, | Barabanienie - wielkanocny zwyczaj w Iłży | Przeszło tamtędy tak wiele pokoleń chrześcijan | Jak powstały dołki w nurach gotyckich kościołów?
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

ks. Leszek Smoliński

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl

Maria Sołowiej

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Poniedziałek
noc
13°C Poniedziałek
rano
11°C Poniedziałek
dzień
11°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 