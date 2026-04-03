Wielkanoc na Górnym Śląsku łączy chrześcijaństwo i ludowe tradycje

Wielkanoc na Górnym Śląsku łączy chrześcijańskie i ludowe zwyczaje - od święcenia palmy, przez oczyszczanie pól, po śmigus-dyngus - powiedziała PAP Anna Kulikowska, etnografka Muzeum Górnośląskiego Parku Etnograficznego w Chorzowie.

Wielkanocne obrzędy na Górnym Śląsku mają głębokie korzenie, sięgające zarówno chrześcijaństwa, jak i dawnych praktyk ludowych. Etnografka w rozmowie z PAP, przedstawiła bogactwo zwyczajów, które od wieków kształtowały regionalną kulturę świąteczną.

- Bardzo ważnym okresem jest czas przed Wielkanocą, czyli Wielki Post, który trwa 40 dni i rozpoczyna się Środą Popielcową, w naszym regionie nazywaną "wstępną środą" - tłumaczyła Kulikowska. - To był czas wyciszenia, wstrzemięźliwości, kiedy dawniej starano się nie jeść mięsa "na biało". W menu pojawiały się żur z mąki owsianej lub jęczmiennej, ziemniaki, kasze i brukiew, zwana karpielem - dodała.

Okres Wielkiego Postu miał też wymiar praktyczny. Wczesną wiosną, gdy kończyły się zapasy zimowe, ludzie jedli skromnie. Jednocześnie obchodzono rytuały związane z pożegnaniem zimy - palono lub topiono marzannę, a w niektórych wsiach odbywały się obchody z goikiem.

Niedziela Palmowa, zwana na Śląsku także palmianą, kwietną lub wierzbną, była początkiem obchodów wielkanocnych. - Tworzono palmy z wierzby, bylicy, leszczyny, rokity, a czasem także z bukszpanu, jodły czy cisa - wyliczała Kulikowska. - Poświęcone palmy miały chronić domowników i zwierzęta gospodarskie, zapewniały urodzaj i dobrobyt. Z gałązek wierzby wykonywano też krzyżyki, które wtykano w pola, aby plony były obfite - dodała.

Wielka Środa, nazywana w regionie żurową strzodą, wiązała się z oczyszczaniem pól - palono stare szmaty i sprzęty, a młodzi chłopcy biegali po polach z pochodniami, wykrzykując zaklęcia agrarne mające zapewnić urodzaj.

Kulminacją obrzędów było Triduum Paschalne. Wielki Czwartek wiązał się z milczeniem dzwonów i używaniem kołatek do symbolicznego wypędzania zła ze wsi. W Wielki Piątek odbywały się rytuały oczyszczające, w tym obmywanie się w potokach przed wschodem słońca.

- Był to także czas czuwania przy grobie Chrystusa, w niektórych miejscowościach pełnili tzw. Turki- straże przy grobie od Wielkiego Piątku do rezurekcji - wyjaśniła etnografka.

Wielka Sobota związana była ze święceniem pokarmów - w Górnym Śląsku zwyczaj ten upowszechnił się po II wojnie światowej, głównie w miejscowościach zamieszkanych przez ludność polską. Wielkanoc, czyli Wielka Niedziela, spędzana była w gronie rodzinnym, ze śniadaniem ze święconych pokarmów. Każdy składnik koszyczka miał symboliczne znaczenie: chleb - ciało Chrystusa, jaja - triumf życia nad śmiercią, sól - oczyszczenie i ochrona, masło - podstawa bytu, a wędliny z chrzanem - fizyczną krzepę.

Wielkanocny Poniedziałek, znany jako śmigus-dyngus, wiązał się z oblewaniem wodą, dawniej głównie dziewcząt darzonych sympatią, a dziś praktykowany powszechnie.

- Obrzędy obejmowały także gry i zabawy, jak kulanie jajek czy bitki, a w niektórych miejscowościach, np. w Ostropie koło Gliwic, odbywają się błagalne procesje konne o urodzaj - dodała Kulikowska.

Pochodzenie zwyczajów jest mieszane. - Mamy tu tygiel kulturowy - święcenie pokarmów jest bardziej polskie, niektóre obrzędy mają korzenie w dawnych wierzeniach słowiańskich, a wiele elementów ukształtowało się lokalnie - tłumaczyła etnografka. Zaznaczyła też, że termin Wielkanocy zależy od kalendarza księżycowego, a jego określenie wywodzi się z decyzji Soboru Nicejskiego w 325 r.

- Cały okres wielkanocny jest mocno związany z odradzającą się przyrodą, z wiosną i nadzieją na nowe życie. Tradycje te ewoluowały, tworząc na Śląsku unikalny tygiel świąteczny, który łączy wiarę, symbolikę i lokalną praktykę ludową - podsumowała etnografka.