Unia znów uderza w polskich rolników  

MRiRW: umowa UE-Australia zwiększa konkurencję dla polskich produktów na unijnym rynku.
Rynek UE jest najważniejszym rynkiem zbytu dla polskich eksporterów produktów rolnych. Każde nowe ułatwienie dostępu do tego rynku dla państw trzecich oznacza zwiększenie konkurencji - przekazało PAP ministerstwo rolnictwa odnosząc się do umowy UE-Australia.
Unia Europejska i Australia zakończyły w ubiegłym tygodniu (24 marca) negocjacje umowy o wolnym handlu. Porozumienie zakłada zniesienie ceł m.in. na główne produkty rolne sprowadzane z UE do Australii, takie jak sery, przetwory mięsne, wino i wino musujące, niektóre owoce i warzywa, czekolada i wyroby cukiernicze. Jednocześnie rynek europejski ma otworzyć się na produkty z Australii. W przypadku tzw. produktów wrażliwych - takich jak wołowina, baranina, cukier czy ryż - przewidziano wprowadzenie kontyngentów objętych niższymi lub zerowymi cłami.
Jak zauważa resort rolnictwa, umowa z Australią jest kolejną w ostatnim czasie, po Ukrainie i Mercosurze, umową handlową z poważnym producentem i eksporterem produktów rolnych. Skutki ekonomiczne kontyngentów taryfowych w dostępie do rynku UE zaoferowanych Australii będą kumulować się ze skutkami innych umów - podkreślił resort.
MRiRW poinformowało, że analizuje przekazane przez Komisję informacje na temat zakończonych rozmów z Australią i będzie śledzić dalszy rozwój wydarzeń i dyskusję na forum UE zarówno pod kątem uzgodnień dotyczących ochrony wrażliwych sektorów rolnictwa UE (w tym wołowiny, cukru) jak i identyfikacji potencjalnych korzyści dla polskiego eksportu.
W opinii MRiRW, pełny efekt liberalizacji importu z Australii będzie można ocenić po analizie warunków towarzyszących np. kontyngentom dostępu do rynku (TRQ) dla wołowiny. Według porozumienia, UE otworzy dwa kontyngenty taryfowe o łącznej wielkości 30 600 ton, przy czym większość tej ilości (55 proc., co odpowiada 16 830 tonom) będzie wprowadzana bezcłowo, a mniejsza część (45 proc., - 13 770 t) będzie importowana z obniżoną stawką celną wynoszącą 7,5 proc. Ilości te będą stopniowo wprowadzane w ciągu 10 lat od wejścia w życie umowy, przy czym jedna trzecia przyznanych ilości zostanie udostępniona w momencie wejścia w życie i utrzymana na stałym poziomie przez okres 5 lat.
Umowa zawiera przepisy dotyczące tzw. środków ochronnych tj. możliwości czasowego zawieszenia wynikającej z niej preferencyjnej stawki celnej na dany towar, o ile w toku prowadzonego postępowania będzie wykazane, że ma miejsce znaczny wzrost przywozu preferencyjnego, który powoduje szkody dla przemysłu krajowego.
Według informacji KE w przypadku najbardziej wrażliwych produktów rolnych dwustronny mechanizm ochronny ma również zastosowanie do produktów objętych kontyngentami taryfowymi (TRQ), a środki ochronne mogą być stosowane w okresie stopniowego wprowadzania kontyngentów taryfowych oraz przez 5 lat po zakończeniu tego okresu.
Na ocenę umowy będzie miał również wpływ efekt liberalizacji dostępu do rynku australijskiego. Polska zgłaszała w toku rozmów następujące postulaty: uznanie przez stronę australijską zasady regionalizacji w odniesieniu do ASF zgodnej ze standardami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (WOAH) w imporcie mięsa wieprzowego z Polski oraz uzgodnienie weterynaryjnych świadectw zdrowia dla gotowanych i peklowanych produktów mięsnych wieprzowych, karmy dla zwierząt domowych, jaj i produktów jajecznych (świadectwo zdrowia uzgadniane na poziomie UE).
MRiRW poinformowało, że umowa wejdzie w życie po wypełnieniu stosownej procedury w UE i w Australii. Niezbędnym elementem tego procesu po stronie UE będzie uzyskanie zgody Rady UE.
W ocenie Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, umowa UE- Australia zakłóci warunki konkurencji na unijnym rynku, co może przełożyć się na opłacalność produkcji wołowiny polskich gospodarstwach.
Organizacje te wskazały, że ok. 80 proc. krajowej produkcji trafia na rynki zagraniczne, z tego 75 proc. eksportu przeznaczona jest na rynek UE. Sprzedawane są tam przede wszystkim elementy o najwyższej wartości dodanej, takie jak antrykot, rostbef czy polędwica. Zwiększenie importu wołowiny z Australii dotyczy bezpośrednio tych samych elementów, a to prowadzi do bezpośredniej konkurencji w najbardziej dochodowej części rynku - argumentowały. (PAP)
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.