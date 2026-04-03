- Kard. Grzegorz Ryś apelował w Wielki Piątek do wiernych w Kalwarii Zebrzydowskiej, by przeciwstawiali się złu, odkrywali w Jezusie człowieka, który został królem, oraz by byli solidarni z innymi, szczególnie gdy upadają. - Te postawy są miarą człowieczeństwa - mówił. Metropolita krakowski kard. Ryś swoje słowo pasterskie skierował do dziesiątków tysięcy wiernych uczestniczących w misterium Męki Pańskiej na kalwaryjskich dróżkach.

Kard. Ryś mówił o ewangelicznej scenie, gdy Jezus stanął przed Piłatem. Po ubiczowaniu Chrystusa rzymski namiestnik Judei postawił go przed tłumem i powiedział: "oto człowiek"! Jak zaznaczył duchowny, z tą sceną mierzyli się najwięksi myśliciele Kościoła.

- Mierzył się z tą sceną św. Augustyn. () Interpretował ją tak, jakby domyślał się, że Piłat chciał ocalić Jezusa. () Nie wiemy, czy Piłat tak myślał, ale Augustyn sądził, że musi być taki obraz zła, obraz cierpienia, upokorzenia, sponiewierania człowieka, który wreszcie zatrzyma naszą nienawiść - wskazał.

Kardynał pytał, czy współcześnie człowiek wyczuwa granice, które należy postawić złu?

- Niestety jest tak, że nas prawie nic nie zatrzymuje. Przesuwamy () granice zła, nienawiści, niechęci. () To, co dzisiaj w życiu publicznym uznaliśmy za normę (...), jeszcze 20 lat temu dla naszych rodziców () było kompletnie niewyobrażalne. () Zatrzymajcie się! Niech zamarznie wasza nienawiść! - apelował.

Metropolita przytoczył interpretację św. Tomasza z Akwinu.

- Mówił on, że Piłat wyprowadził Jezusa ukoronowanego cierniem, ubranego na drwinę w purpurę, z trzciną w ręce, bo chciał zadrwić z Żydów; chciał im () zademonstrować swoją władzę. () Jednocześnie (), patrząc na tę scenę, mamy poczucie, że Piłat wobec Jezusa czuje się mały. () Chociaż tak brutalnie pokazuje swoją władzę i siłę, to jednak w spotkaniu z Jezusem odkrywa kompletnie inną wielkość - mówił.

Wyjaśnił zarazem, że prawdziwa władza jest wtedy, gdy roztacza się nad sercem człowieka.

- Przemoc, siła, gwałt mogą człowieka na zewnątrz zniszczyć, nawet zabić, ale nie potrafią uzyskać władzy nad jego sercem. () Jeśli nie masz władzy nad czyimś sercem, nie masz nad nim żadnej władzy - podkreślił.

Hierarcha przywołał także nauki św. Jana Pawła II. W kontekście Piłatowych słów "Oto człowiek" pytał, co jest miarą człowieczeństwa.

- Papież odpowiadał: "Człowieka mierzy się solidarnością; relacją z innymi" - wskazał kard. Ryś.

Dodał, że łatwo jest być przy drugim, gdy jest się człowiekiem sukcesu, świętym, ale też łatwo zapomnieć o solidarności, gdy ktoś jest grzesznikiem.

- Łatwo go zostawić, łatwo powiedzieć mu: to twoja sprawa - mówił duchowny.

Kardynał apelował - nawiązując do wcześniejszych słów - by wierni postawili granicę złu. By odkrywali w Jezusie człowieka, który został królem, i "wchodzili w jedyny model władzy; ten górujący nad sercami, który nigdy nie opiera się na przemocy, gwałcie i sile". Prosił, by byli solidarni z człowiekiem wtedy, kiedy grzeszy i upada.

- Nie zostawiajmy go samego. Nie mówmy: nie moja sprawa. Te trzy postawy są miarą naszego człowieczeństwa - podkreślił.

Piątkowa część misterium pasyjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej rozpoczęła się o świcie przed Domem Kajfasza. Dziesiątki tysięcy wiernych przypatrywało się inscenizacji męki Zbawiciela, przygotowanej przez bernardynów oraz świeckich. Dróżkami Męki Pańskiej przeszli do Ratusza Piłata, gdzie został odczytany "Dekret skazujący Jezusa na śmierć", a kard. Ryś wygłosił słowo pasterskie.

Wierni w drodze krzyżowej przeszli na Wzgórze Ukrzyżowania, gdzie odprawiona została liturgia Wielkiego Piątku. Ciało Chrystusa w Eucharystii przeniesiono do Kaplicy Grobu na szczycie góry. Do niedzieli będzie trwała Jego adoracja.

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej ufundowała na początku XVII w. rodzina Zebrzydowskich. Jednocześnie powstały wokół niego Dróżki Męki Pańskiej przypominające miejsca święte w Jerozolimie.