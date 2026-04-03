Kilka tysięcy samotnych, ubogich i osób w kryzysie bezdomności zasiądzie w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną do wspólnego stołu podczas wielkanocnych śniadań organizowanych przez diecezjalne oddziały Caritasu. W wielu miejscach potrzebujący otrzymają też świąteczne paczki.

Święta Wielkanocne w Kościele katolickim to nie tylko czas radości z pustego grobu i zwycięstwa życia nad śmiercią, ale także okazja do dzielenia się miłością i miłosierdziem z innymi. W związku z tym diecezjalne oddziały Caritasu od lat organizują świąteczne spotkania dla samotnych, chorych, ubogich i będących w kryzysie bezdomności. Na wielu z nich w Wielką Sobotę i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pojawiają się miejscowi biskupi.

- W śniadaniach uczestniczą nasi podopieczni, którzy na co dzień korzystają ze wsparcia Caritas, ale też osoby samotne, które dowiadują się o takim spotkaniu w swoich parafiach czy od znajomych - powiedziała PAP Magdalena Masiak z Caritas Polska. Przyznała, że wśród tych osób jest sporo samotnych, których rodzina wyjechała bądź nie mają z nią w ogóle kontaktu.

W archidiecezji gdańskiej śniadanie dla blisko 600 osób odbędzie się w sobotę w Hali 100-lecia Sopotu o godz. 9. Z kolei w archidiecezji lubelskiej w świątecznych spotkaniach weźmie udział ok. 800 osób. Śniadanie zaplanowano w dwóch lokalizacjach - na placu przed Caritasem Archidiecezji Lubelskiej dla ok. 700 samotnych i potrzebujących i w Kuchni dla Ubogich im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Krasnymstawie dla 100 osób.

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje śniadania dla blisko tysiąca osób w czterech lokalizacjach - Szczecinie, Policach, Stargardzie i Świnoujściu.

Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowała wielkanocne śniadanie dla 1400 ubogich, starszych, chorych i bezdomnych w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim. Do stołu w jadłodajni zasiądzie 250 osób zaś pozostali otrzymają świąteczne paczki na wynos.

Caritas Diecezji Bydgoskiej na świąteczne spotkanie dla potrzebujących zaprosiła 1 kwietnia do Hali Sportowo-Widowiskowa Łuczniczka. Kolejne będzie 5 kwietnia. Wsparcie otrzyma 1400 osób.

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaplanował śniadanie w sobotę, 4 kwietnia o godz. 10.30 w Kuchni świętego Józefa przy ulicy Ogrodowej. Do stołu zasiądzie 120 osób. Swoją obecność zapowiedział abp Wacław Depo.

Z kolei Caritas Archidiecezji Warmińskiej przygotował spotkanie dla 300 ubogich, w którym weźmie udział abp Józef Górzyński. Śniadanie w olsztyńskiej siedzibie Caritas (ul. Grunwaldzka 45) w Niedzielę Zmartwychwstania podzielono na trzy tury - o godz. 9.00, 10.30 i 11.30.

Tego samego dnia o godz. 7.30 odbędzie się również śniadanie dla 500 osób w archidiecezji białostockiej. Wydarzenie przygotowała diecezjalna Caritas we współpracy z Fundacją Rodziny Czarneckich oraz Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Każdy z uczestników otrzyma paczkę żywnościową.

W stolicy świąteczne śniadanie dla ponad 100 osób organizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się w Wielką Sobotę w Jadłodajni przy ul Grochowskiej 111/113 o godz. 10.00. W Wielkim Tygodniu rozdano 1500 paczek na święta.

W spotkaniach rokrocznie biorą udział wolontariusz Caritas.