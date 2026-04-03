Kilka tysięcy samotnych, ubogich i osób w kryzysie bezdomności zasiądzie w Wielką Sobotę lub w Niedzielę Wielkanocną do wspólnego stołu podczas wielkanocnych śniadań organizowanych przez diecezjalne oddziały Caritasu. W wielu miejscach potrzebujący otrzymają też świąteczne paczki.
Święta Wielkanocne w Kościele katolickim to nie tylko czas radości z pustego grobu i zwycięstwa życia nad śmiercią, ale także okazja do dzielenia się miłością i miłosierdziem z innymi. W związku z tym diecezjalne oddziały Caritasu od lat organizują świąteczne spotkania dla samotnych, chorych, ubogich i będących w kryzysie bezdomności. Na wielu z nich w Wielką Sobotę i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego pojawiają się miejscowi biskupi.
- W śniadaniach uczestniczą nasi podopieczni, którzy na co dzień korzystają ze wsparcia Caritas, ale też osoby samotne, które dowiadują się o takim spotkaniu w swoich parafiach czy od znajomych - powiedziała PAP Magdalena Masiak z Caritas Polska. Przyznała, że wśród tych osób jest sporo samotnych, których rodzina wyjechała bądź nie mają z nią w ogóle kontaktu.
W archidiecezji gdańskiej śniadanie dla blisko 600 osób odbędzie się w sobotę w Hali 100-lecia Sopotu o godz. 9. Z kolei w archidiecezji lubelskiej w świątecznych spotkaniach weźmie udział ok. 800 osób. Śniadanie zaplanowano w dwóch lokalizacjach - na placu przed Caritasem Archidiecezji Lubelskiej dla ok. 700 samotnych i potrzebujących i w Kuchni dla Ubogich im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Krasnymstawie dla 100 osób.
Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej organizuje śniadania dla blisko tysiąca osób w czterech lokalizacjach - Szczecinie, Policach, Stargardzie i Świnoujściu.
Caritas Archidiecezji Poznańskiej przygotowała wielkanocne śniadanie dla 1400 ubogich, starszych, chorych i bezdomnych w Elżbietańskim Centrum Pomocy Ubogim. Do stołu w jadłodajni zasiądzie 250 osób zaś pozostali otrzymają świąteczne paczki na wynos.
Caritas Diecezji Bydgoskiej na świąteczne spotkanie dla potrzebujących zaprosiła 1 kwietnia do Hali Sportowo-Widowiskowa Łuczniczka. Kolejne będzie 5 kwietnia. Wsparcie otrzyma 1400 osób.
Caritas Archidiecezji Częstochowskiej zaplanował śniadanie w sobotę, 4 kwietnia o godz. 10.30 w Kuchni świętego Józefa przy ulicy Ogrodowej. Do stołu zasiądzie 120 osób. Swoją obecność zapowiedział abp Wacław Depo.
Z kolei Caritas Archidiecezji Warmińskiej przygotował spotkanie dla 300 ubogich, w którym weźmie udział abp Józef Górzyński. Śniadanie w olsztyńskiej siedzibie Caritas (ul. Grunwaldzka 45) w Niedzielę Zmartwychwstania podzielono na trzy tury - o godz. 9.00, 10.30 i 11.30.
Tego samego dnia o godz. 7.30 odbędzie się również śniadanie dla 500 osób w archidiecezji białostockiej. Wydarzenie przygotowała diecezjalna Caritas we współpracy z Fundacją Rodziny Czarneckich oraz Zespołem Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia w Białymstoku. Każdy z uczestników otrzyma paczkę żywnościową.
W stolicy świąteczne śniadanie dla ponad 100 osób organizowane przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej odbędzie się w Wielką Sobotę w Jadłodajni przy ul Grochowskiej 111/113 o godz. 10.00. W Wielkim Tygodniu rozdano 1500 paczek na święta.
W spotkaniach rokrocznie biorą udział wolontariusz Caritas.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. W tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni" – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.