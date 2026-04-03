Abp Galbas w Wielki Piątek: Świat jest w ręku Boga, a nie przypadku  

Nie zwątpmy, że świat jest w ręku Boga, a nie przypadku; że rządzi nim Chrystus, a nie ktośkolwiek albo cośkolwiek; że jeden jest Król, nawet, jeśli niektórym może się wydawać, że Go nie ma albo że przegrał - zaapelował abp Adrian Galbas podczas liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.

Centralnym punktem liturgii Wielkiego Piątku jest adoracja krzyża. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas przewodniczył modlitwie w stołecznej bazylice Świętego Krzyża.

W homilii hierarcha podkreślił, że stając wobec krzyża Zbawiciela i rozważając Jego mękę i śmierć nie chodzi o emocje, tanie wzruszenie, ale o przemianę serca.

- Oby i nasze nieraz skamieniałe serca, pojęły, co Chrystus dla nas uczynił poprzez swoją mękę i śmierć, by Go pokochały jeszcze gorliwiej, by przemieniły się nie z serc niewierzących w wierzące, (...), bo skoro tu jesteśmy, to z pewnością jesteśmy ludźmi wiary, ale by nasze serca przemieniły się z serc wierzących w wierzące jeszcze bardziej - powiedział metropolita warszawski.

Zaznaczył, że Chrystus nie opuszcza człowieka w jego cierpieniu.

- Jezus Cię nie porzucił. On jest z tobą w tym twoim cierpieniu - indywidualnym, osobistym, twoim. On, który sam został oszpecony przez cierpienie, jest z tobą! Z Jego przebitego Serca, płyną niewidzialne soki łaski, ożywcze strumienie miłości, która jest większa niż największa boleść. I jest większa niż śmierć - mówił hierarcha.

Przekonywał, że Jezus "współczuje naszym smutkom i cierpieniom, naszej niepewności i bezradności, bo jest doświadczony we wszystkim na nasze podobieństwo".

- Chciałbym, aby teraz, gdy zawodzi tyle pewników, tym bardziej pewnym stała się w naszym życiu Jego obecność i Jego miłość. Modlę się o to, ale jednocześnie boję się, że tak się nie stanie, że wielu znów - cytując Izajasza - wzgardzi Chrystusem, że będzie Go miało za nic, że jeszcze bardziej zwróci się ku swojej własnej drodze - powiedział abp Galbas.

Podkreślił, że choć Chrystus został umęczony, wyszydzony i upokorzony na krzyżu do końca pozostał królem. Powiedział, że jednym z dowodów tego była nie tylko rozmowa Jezusa z Piłatem, kiedy powiedział, że jest królem, ale także to, że został pochowany w nieużywanym grobie. - Króla tak chowano - zaznaczył kaznodzieja.

- Nie zwątpmy w to, że świat jest w ręku Boga, nie w ręku przypadku; że światem rządzi Chrystus, nie ktośkolwiek, albo cośkolwiek; że jeden jest Król nawet, jeśli niektórym może się wydawać, że Go nie ma, albo że przegrał - oświadczył metropolita warszawski.

Zaapelował, aby coraz bardziej w sprawach małych i wielkich kierować się logiką i prawdą Zbawiciela.

- Obyśmy tak starali się przeżywać każdy dzień, by czynić w nim jak najmniej złego, by koncentrować się na dobru. Obyśmy przechodzili przez ziemię dobrze czyniąc i umieli oddawać życie za braci, coś im poświęcić, coś im darować, zdjąć z ich pleców ciężar winy i bólu - zachęcał abp Galbas. - Pierwszym przejawem tej postawy niech będzie modlitwa - dodał.

Zwrócił uwagę, że Wielka Sobota to nie czas "uciech" i "święconki", ale "modlitwy, wielkiej medytacji i wielkiej wdzięczności Chrystusowi za to, że zstąpił do piekieł".

- Bóg zasnął w ludzkim ciele, a wzbudził tych, którzy spali od wieków (). Idzie, by odnaleźć pierwszego człowieka, jak zgubioną owieczkę. Pragnie nawiedzić tych, którzy siedzą zupełnie pogrążeni w cieniu śmierci; by wyzwolić z bólów niewolnika Adama, a wraz z nim niewolnicę Ewę, idzie On, który jest ich Bogiem i Synem Ewy - powiedział abp Galbas cytując "starożytną homilię na Świętą i Wielką Sobotę" z liturgii godzin (brewiarza).

Po zakończeniu liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, Najświętszy Sakrament przenoszony jest do symbolicznego Grobu Pańskiego. W bazylice św. Krzyża jego wystrój nawiązuje do 400 lat parafii i znaczące dla życia wspólnoty osoby.

Zgodnie z tradycją, w archidiecezji warszawskiej wieczorem wierni idą w Centralnej Drodze Krzyżowej, która przemierza ulice stolicy.