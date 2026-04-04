Gdańsk: Prezydent wziął udział w 11. Nocnym Misterium Krzyża

Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w 11. Nocnym Misterium Krzyża w Gdańsku. Uroczysta procesja pokutna, która w piątek wieczorem wyruszyła spod Bastionu św. Gertrudy około północy, dotarła do Bazyliki Mariackiej.

Wydarzenie, inspirowane XIV-wieczną andaluzyjską tradycją Semana Santa, miało surowy i ascetyczny charakter. Centralnym punktem pochodu był sześciometrowy, pusty krzyż, niesiony przez zakapturzonych mężczyzn.

Prezydent towarzyszył wiernym na trasie prowadzącej m.in. przez Pl. Wałowy, ul. Żabi Kruk, Długi Targ, aż do Bazyliki Mariackiej.

Według organizatorów, celem nocnego Misterium jest głębokie przeżycie tajemnicy śmierci Chrystusa i podsumowanie liturgii Wielkiego Piątku. Tegoroczna edycja, z udziałem głowy państwa, zgromadziła liczną grupę mieszkańców Gdańska oraz wiernych z całej archidiecezji.

Nocne Misterium Krzyża od 11 lat na stałe wpisuje się w krajobraz gdańskich obchodów Wielkiego Tygodnia. (PAP)

