Wojna z Iranem uderza w portfele Amerykanów

Coraz trudniej

Koszty energii i transportu wywołane konfliktem z Iranem drenują budżety milionów rodzin

 Wojna z Iranem zaczyna mocno uderzać w portfele Amerykanów, dotykając milionów gospodarstw domowych. Blisko jedna trzecia obywateli ograniczyła wydatki i oszczędności z powodu rosnących kosztów - wynika z badania LendingTree cytowanego w sobotę przez CBS News.

Eksperci podkreślają, że skutki są szerokie - od cen paliw i biletów lotniczych po kredyty hipoteczne. Presja finansowa narasta w czasie, gdy wielu Amerykanów wciąż odczuwa skutki inflacji po pandemii COVID-19.

Najbardziej widoczne są wzrosty kosztów transportu i energii. Średnia cena benzyny w USA wzrosła do 4,09 dolara za galon (ok. 3,78 litra), czyli o ponad dolara więcej niż przed wybuchem konfliktu, a olej napędowy podrożał do 5,53 dolara za galon.

Jak ostrzegł Austan Goolsbee, prezes Banku Rezerw Federalnych w Chicago (regionalny oddział amerykańskiego banku centralnego), wzrost kosztów transportu szybko przekłada się na ceny innych towarów. Pogłębia to problem wysokich kosztów utrzymania.

Sytuacja na rynku ropy naftowej wymusza również zmiany w cennikach przewoźników powietrznych. Średnia cena biletu lotniczego skoczyła o 24 proc. w skali roku, osiągając poziom 465 dolarów. Aby zrekompensować sobie wyższe wydatki na paliwo lotnicze, linie lotnicze wprowadzają także dodatkowe opłaty eksploatacyjne.

Rosnące ceny energii podbijają też koszty dostaw i usług. Operatorzy logistyczni oraz Amazon wprowadzają dopłaty paliwowe, które ostatecznie obciążają konsumentów. Poczta (United States Postal Service) planuje z kolei 8-procentową dopłatę do wybranych usług przesyłkowych. To kolejny czynnik zwiększający presję inflacyjną.

Wojna wpływa także na rynek nieruchomości i kredytów. Oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło do 6,46 proc., co jest najwyższym poziomem od jesieni 2025 roku. Dla osób będących na granicy zdolności kredytowej nawet niewielki wzrost raty może przekreślić szanse na zakup domu - oceniła ekspertka Kate Wood.

Według CBS News obawy przed wywołaną wojną inflacją sprawiają, że inwestorzy oczekują wyższych zysków z obligacji państwowych. To z kolei automatycznie podnosi oprocentowanie kredytów, przez co codzienne życie i pożyczanie pieniędzy staje się dla rodzin droższe.

Specjaliści cytowani przez CBS News podkreślają, że nawet szybkie zakończenie konfliktu nie przyniesie natychmiastowej ulgi cenowej. Skutki gospodarcze wojny będą odczuwalne jeszcze przez dłuższy czas.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

PAP |

dodane 04.04.2026 08:24

TAGI| FINANSE, GOSPODARKA, PAP, SPOŁECZEŃSTWO, USA, WOJNA

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

