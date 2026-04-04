Wojna z Iranem uderza w portfele Amerykanów

USA Koszty energii i transportu wywołane konfliktem z Iranem drenują budżety milionów rodzin
Wojna z Iranem zaczyna mocno uderzać w portfele Amerykanów, dotykając milionów gospodarstw domowych. Blisko jedna trzecia obywateli ograniczyła wydatki i oszczędności z powodu rosnących kosztów - wynika z badania LendingTree cytowanego w sobotę przez CBS News.
Eksperci podkreślają, że skutki są szerokie - od cen paliw i biletów lotniczych po kredyty hipoteczne. Presja finansowa narasta w czasie, gdy wielu Amerykanów wciąż odczuwa skutki inflacji po pandemii COVID-19.
Najbardziej widoczne są wzrosty kosztów transportu i energii. Średnia cena benzyny w USA wzrosła do 4,09 dolara za galon (ok. 3,78 litra), czyli o ponad dolara więcej niż przed wybuchem konfliktu, a olej napędowy podrożał do 5,53 dolara za galon.
Jak ostrzegł Austan Goolsbee, prezes Banku Rezerw Federalnych w Chicago (regionalny oddział amerykańskiego banku centralnego), wzrost kosztów transportu szybko przekłada się na ceny innych towarów. Pogłębia to problem wysokich kosztów utrzymania.
Sytuacja na rynku ropy naftowej wymusza również zmiany w cennikach przewoźników powietrznych. Średnia cena biletu lotniczego skoczyła o 24 proc. w skali roku, osiągając poziom 465 dolarów. Aby zrekompensować sobie wyższe wydatki na paliwo lotnicze, linie lotnicze wprowadzają także dodatkowe opłaty eksploatacyjne.
Rosnące ceny energii podbijają też koszty dostaw i usług. Operatorzy logistyczni oraz Amazon wprowadzają dopłaty paliwowe, które ostatecznie obciążają konsumentów. Poczta (United States Postal Service) planuje z kolei 8-procentową dopłatę do wybranych usług przesyłkowych. To kolejny czynnik zwiększający presję inflacyjną.
Wojna wpływa także na rynek nieruchomości i kredytów. Oprocentowanie 30-letnich kredytów hipotecznych wzrosło do 6,46 proc., co jest najwyższym poziomem od jesieni 2025 roku. Dla osób będących na granicy zdolności kredytowej nawet niewielki wzrost raty może przekreślić szanse na zakup domu - oceniła ekspertka Kate Wood.
Według CBS News obawy przed wywołaną wojną inflacją sprawiają, że inwestorzy oczekują wyższych zysków z obligacji państwowych. To z kolei automatycznie podnosi oprocentowanie kredytów, przez co codzienne życie i pożyczanie pieniędzy staje się dla rodzin droższe.
Specjaliści cytowani przez CBS News podkreślają, że nawet szybkie zakończenie konfliktu nie przyniesie natychmiastowej ulgi cenowej. Skutki gospodarcze wojny będą odczuwalne jeszcze przez dłuższy czas.
Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)
ad/ zm/
