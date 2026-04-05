info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością
Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością  
Senior Airman Kristin High Abp Timothy Broglio

Zwierzchnik katolickich kapelanów wojskowych USA, arcybiskup Timothy Broglio, podał w wątpliwość etyczne podstawy działań zbrojnych USA przeciwko Iranowi. Ocenił, że wywołanie wojny w reakcji na zagrożenie, które nie zdążyło się w pełni zmaterializować, nie znajduje uzasadnienia w świetle katolickiej teorii wojny sprawiedliwej.

Arcybiskup Broglio, stojący na czele Katolickiej Archidiecezji dla Służb Wojskowych USA, odniósł się do tej kwestii w wywiadzie dla stacji CBS News, który będzie wyemitowany w niedzielę w programie "Face the Nation with Margaret Brennan". Duchowny ocenił, że choć istniało ryzyko związane z irańskim programem nuklearnym, to prewencyjne zbrojne działania USA budzą poważne wątpliwości natury moralnej.

Jak przypomina CBS News, jedna z zasad teorii wojny sprawiedliwej sformułowana przez św. Augustyna mówi, iż taka wojna powinna być wyłącznie ostatecznością, służącą przywróceniu pokoju, a nie działaniem wyprzedzającym. "Pan Jezus z pewnością przyniósł przesłanie pokoju (...) wojna zawsze powinna być ostatecznością" - oświadczył arcybiskup Broglio.

Hierarcha przyznał, że administracja prezydenta Donalda Trumpa mogła dysponować informacjami, które skłoniły ją do uznania, jakoby siła była jedynym dostępnym rozwiązaniem. W jego ocenie trudno jednak traktować zbrojny atak na Iran jako przedsięwzięcie, które zyskałoby aprobatę Bożą.

Pytany o wypowiedź sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który w kontekście działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie przywoła imię Jezusa i wzywał do modlitwy za żołnierzy, arcybiskup Broglio podkreślił, że traktowanie tej wojny jako czegoś, co Jezus by usprawiedliwił, jest problematyczne. - W tej kwestii opowiadam się po stronie papieża Leona, który nieustannie nawoływał do podjęcia negocjacji - stwierdził hierarcha.

Papież Leon XIV wzywał prezydenta USA oraz innych światowych przywódców do poszukiwania sposobów na ograniczenie przemocy na Bliskim Wschodzie oraz wypracowania dyplomatycznej drogi wyjścia z konfliktu z Iranem.

Jednocześnie arcybiskup Broglio doradził katolickim żołnierzom, aby czynili tak mało zła, jak to tylko możliwe. Zauważył przy tym, że obecne przepisy dotyczące sprzeciwu sumienia w amerykańskich siłach zbrojnych nie pozwalają na zakwestionowanie konkretnego konfliktu lub rozkazu; sprzeciw może mieć jedynie charakter ogólny.

Duchowny wspomniał także, że kapelani wojskowi coraz częściej zajmują się problemem tak zwanej szkody moralnej. Chodzi o lęk żołnierzy przed moralnymi skutkami aktów przemocy, których się dopuszczają.

"Nawet jeśli wykonujesz uzasadniony rozkaz, lecz musisz kogoś zabić, pozostawi to po sobie ślady w twoim sercu lub na twojej duszy. Staraliśmy się stworzyć struktury i zapewnić wsparcie ludziom znajdującym się w takiej sytuacji, aby pomóc im uleczyć rany wynikające z podobnych doświadczeń" - oświadczył arcybiskup Broglio.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

dodane 05.04.2026 08:11

TAGI| IRAN, KOŚCIÓŁ, PAP, POLITYKA, USA, WOJNA

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Niedziela" ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

Papież w orędziu „Urbi et Orbi": nie możemy przyzwyczaić się do zła

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

