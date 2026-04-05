Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością  

Zwierzchnik katolickich kapelanów wojskowych USA, arcybiskup Timothy Broglio, podał w wątpliwość etyczne podstawy działań zbrojnych USA przeciwko Iranowi. Ocenił, że wywołanie wojny w reakcji na zagrożenie, które nie zdążyło się w pełni zmaterializować, nie znajduje uzasadnienia w świetle katolickiej teorii wojny sprawiedliwej.
Arcybiskup Broglio, stojący na czele Katolickiej Archidiecezji dla Służb Wojskowych USA, odniósł się do tej kwestii w wywiadzie dla stacji CBS News, który będzie wyemitowany w niedzielę w programie "Face the Nation with Margaret Brennan". Duchowny ocenił, że choć istniało ryzyko związane z irańskim programem nuklearnym, to prewencyjne zbrojne działania USA budzą poważne wątpliwości natury moralnej.
Jak przypomina CBS News, jedna z zasad teorii wojny sprawiedliwej sformułowana przez św. Augustyna mówi, iż taka wojna powinna być wyłącznie ostatecznością, służącą przywróceniu pokoju, a nie działaniem wyprzedzającym. "Pan Jezus z pewnością przyniósł przesłanie pokoju (...) wojna zawsze powinna być ostatecznością" - oświadczył arcybiskup Broglio.
Hierarcha przyznał, że administracja prezydenta Donalda Trumpa mogła dysponować informacjami, które skłoniły ją do uznania, jakoby siła była jedynym dostępnym rozwiązaniem. W jego ocenie trudno jednak traktować zbrojny atak na Iran jako przedsięwzięcie, które zyskałoby aprobatę Bożą.
Pytany o wypowiedź sekretarza obrony Pete'a Hegsetha, który w kontekście działań zbrojnych na Bliskim Wschodzie przywoła imię Jezusa i wzywał do modlitwy za żołnierzy, arcybiskup Broglio podkreślił, że traktowanie tej wojny jako czegoś, co Jezus by usprawiedliwił, jest problematyczne. - W tej kwestii opowiadam się po stronie papieża Leona, który nieustannie nawoływał do podjęcia negocjacji - stwierdził hierarcha.
Papież Leon XIV wzywał prezydenta USA oraz innych światowych przywódców do poszukiwania sposobów na ograniczenie przemocy na Bliskim Wschodzie oraz wypracowania dyplomatycznej drogi wyjścia z konfliktu z Iranem.
Jednocześnie arcybiskup Broglio doradził katolickim żołnierzom, aby czynili tak mało zła, jak to tylko możliwe. Zauważył przy tym, że obecne przepisy dotyczące sprzeciwu sumienia w amerykańskich siłach zbrojnych nie pozwalają na zakwestionowanie konkretnego konfliktu lub rozkazu; sprzeciw może mieć jedynie charakter ogólny.
Duchowny wspomniał także, że kapelani wojskowi coraz częściej zajmują się problemem tak zwanej szkody moralnej. Chodzi o lęk żołnierzy przed moralnymi skutkami aktów przemocy, których się dopuszczają.
"Nawet jeśli wykonujesz uzasadniony rozkaz, lecz musisz kogoś zabić, pozostawi to po sobie ślady w twoim sercu lub na twojej duszy. Staraliśmy się stworzyć struktury i zapewnić wsparcie ludziom znajdującym się w takiej sytuacji, aby pomóc im uleczyć rany wynikające z podobnych doświadczeń" - oświadczył arcybiskup Broglio.
Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.
Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.
Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.
Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.
Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.