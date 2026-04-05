Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt  

Święta Wielkanocne to czas rodzinnych spotkań i tradycyjnych potraw, ale kluczowe znaczenie dla zdrowia mają styl życia, ogólna dieta i przede wszystkim umiar - powiedziała PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu.

- Nie chodzi o to, żeby wszystkiego sobie odmawiać, ale jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach, tak żebyśmy czuli się dobrze, a nie skończyli z bólem brzucha i ociężałością - podkreśliła Lisiecka.

Dietetyczka zwróciła uwagę, że tradycyjne wielkanocne potrawy, takie jak jajka, majonez, wędliny czy słodkie wypieki, nie muszą być przyczyną wyrzutów sumienia, jeśli zachowamy rozsądek i wybierzemy produkty dobrej jakości.

- Nie ma powodu, aby rezygnować z jajek, pod warunkiem że nie są one podawane z nadmiarem wysokokalorycznych dodatków, jak klasyczny majonez. Alternatywą może być majonez wegański lub własnoręcznie przygotowany, którego skład kontrolujemy - zaznaczyła Lisiecka.

Ekspertka wskazała też na znaczenie jakości mięs i wędlin. - Warto przygotować je samodzielnie lub wybierać produkty z prostym i krótkim składem. Unikajmy mięsa oddzielonego mechanicznie i sprawdzajmy, ile mięsa rzeczywiście jest w gotowej wędlinie - dodała.

Świąteczne słodkości również nie muszą być całkowicie wykluczone. - Jeden kawałek sernika nikomu nie zaszkodzi, ale po obfitym posiłku warto wybrać się na spacer. Aktywność fizyczna wspiera trawienie i przeciwdziała ospałości - przypomniała Lisiecka.

Dietetyk podkreśliła również znaczenie aktywności fizycznej podczas świąt. - Ruch wpływa korzystnie na perystaltykę jelit, poprawia trawienie i nasze samopoczucie. Po obfitym posiłku nie warto od razu się kłaść - lepszy będzie lekki spacer lub inna forma umiarkowanej aktywności na świeżym powietrzu - dodała.

Ekspertka zwróciła uwagę, że zdrowe nawyki żywieniowe nie ograniczają się jedynie do świątecznego okresu. - Jajka są zdrowe i wartościowe, warto je spożywać nie tylko w święta. To, co jemy, w dużym stopniu kształtuje nasz ogólny stan zdrowia. Dobre nawyki budujemy przez cały rok, nie tylko od święta - powiedziała Lisiecka.

Zdaniem specjalistki najważniejsze są całoroczne nawyki żywieniowe. - Jeżeli na co dzień dbamy o dietę i regularnie się ruszamy, świąteczne odstępstwa nie wpłyną negatywnie na nasze zdrowie. Najlepszym sposobem na zachowanie równowagi jest cieszenie się posiłkami bez przesady i ruszanie się zamiast spędzania całych dni przy stole - podsumowała.(PAP)

