Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy  

Samochód, z którego papież Franciszek korzystał podczas wizyty do Ziemi Świętej w 2014 r., został przebudowany na mobilną klinikę dla dzieci ze Strefy Gazy - podała Ansa. Pojazd jest gotowy, ale brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na jego wjazd do palestyńskiej enklawy.

Włoska agencja prasowa przypomniała, że jednym z ostatnich pragnień zmarłego 21 kwietnia zeszłego roku Franciszka było przekształcenie jego dawnego papamobile w mobilną klinikę.

O tym, że pojazd jest gotowy poinformowała organizacja Vehicle of Hope (Pojazd Nadziei), związana z Caritas Szwecja, która zajęła się jego przebudową.

Cytowany przez Ansę biskup Sztokholmu kardynał Anders Arborelius podkreślił: "Wspominając papieża Franciszka możemy powiedzieć, że nadzieja nigdy nie jest abstrakcyjna: musi być niesiona, ucieleśniana i dzielona z tymi, którzy najbardziej cierpią".

Dodał: "Vehicle of Hope jest żywym znakiem tej misji: by iść tam, gdzie potrzeba jest największa, przywracać godność i świadczyć, że miłość Boga jest zawsze w ruchu, zawsze gotowa wyciągnąć rękę".

Przebudowane papamobile jest teraz w pełni wyposażoną mobilną kliniką pediatryczną, w której może być leczonych do 200 dzieci dziennie.

Wcześniej portal Vatican News informował, że klinika na kółkachzostała wyposażona w sprzęt do diagnostyki i leczenia, testy na infekcje, szczepionki, zestawy do zaszywana ran i środki ratujące życie.

Projekt ten zainspirował inne organizacje pozarządowe do przyłączenia się do Caritas, aby wesprzeć projekt utworzenia dziewięciu następnych mobilnych klinik dla Strefy Gazy.

- Wszystkie czekają na zgodę władz izraelskich na wjazd do Strefy Gazy - wyjaśniła organizacja promująca tę inicjatywę humanitarną. Dodała, że projekt ten otrzymał błogosławieństwo zarówno papieża Franciszka, jak i Leona XIV. (PAP)

