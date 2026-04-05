Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła  

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

"Wielkanoc to zwycięstwo – zwycięstwo życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, miłości nad nienawiścią” – wskazał na początku swego przesłania Leon XIV. Dodał, że Chrystus – Baranek ofiarny uwolnił nas wszystkich od panowania zła. Jego zwycięstwo dokonało się mocą, którą jest „sam Bóg, Miłość, która tworzy i rodzi, Miłość wierna aż do końca”.

Chrystus – zwycięski Król, „aby odnaleźć nas, zagubionych – stał się Ciałem, aby wyzwolić nas, niewolników – stał się niewolnikiem, aby dać życie nam, śmiertelnym – dał się zabić na krzyżu”.

Zmartwychwstanie – początek nowej ludzkości

Papież wskazał, że siła, dzięki której Jezus zmartwychwstał, jest całkowicie pozbawiona siły. Przypomina ona „siłę ludzkiego serca, które, zranione zniewagą, odrzuca odruch zemsty, a pełne współczucia modli się za tego, kto je zranił”. Leon XIV dodał, że jest to „prawdziwa siła, która przynosi ludzkości pokój”. Dzięki niej powstają relacje oparte na wzajemnym szacunku, które dotyczą wszystkich poziomów.

Ten pokój „nie dąży do partykularnego interesu, lecz do dobra wspólnego; nie chce narzucać własnego planu, lecz przyczynia się do jego kształtowania i realizowania go wraz z innymi”.

Ojciec Święty zaznaczył, że zmartwychwstanie Chrystusa „jest wejściem do prawdziwej ziemi obiecanej, w której królują sprawiedliwość, wolność i pokój, gdzie wszyscy uznają się za braci i siostry, za dzieci tego samego Ojca, który jest Miłością, Życiem i Światłem”.

Umiłujmy zmartwychwstanie!

„W świetle Wielkanocy pozwólmy, by Chrystus nas zadziwił! Pozwólmy, by Jego nieskończona miłość do nas przemieniała nasze serca! - apelował Papież - Kto dzierży broń, niech ją złoży! Kto ma władzę rozpętywania wojen, niech wybiera pokój! Nie pokój narzucany siłą, lecz budowany poprzez dialog! Nie budowany na woli panowania nad drugim, lecz na pragnieniu spotkania z nim!”.

Papież wskazał na zagrożenie „globalizacją obojętności”. „Przyzwyczajamy się do przemocy, godzimy się na nią i stajemy się obojętni. Obojętni na śmierć tysięcy ludzi. Obojętni na skutki nienawiści i podziałów, jakie sieją konflikty. Obojętni na konsekwencje gospodarcze i społeczne, które one powodują i które przecież wszyscy odczuwamy” - zaznaczył Papież.

Leon XIV wezwał: „Umiłujmy i my zmartwychwstanie, które przypomina nam, że zło nie ma ostatniego słowa, ponieważ zostało pokonane przez Zmartwychwstałego”.