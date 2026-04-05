Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy  

niedziela.pl Pierwsza strona pierwszego numeru "Niedzieli".

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Jej pierwszym biskupem był ks. Teodor Filip Kubina – inicjator powołania tygodnika. Wcześniej przez rok kierował „Gościem Niedzielnym” .

Pierwszym redaktorem naczelnym został ks. Wojciech Mondry, który kierował pismem do 1937 roku. Z „Niedzielą” w kolejnych latach związani byli m.in. ks. Stanisław Gałązka, ks. Antoni Marchewka, ks. Ireneusz Skubiś, red. Lidia Dudkiewicz, a dziś funkcję redaktora naczelnego pełni ks. Jarosław Grabowski.

Historia naznaczona przerwami

Dzieje tygodnika odzwierciedlają burzliwą historię Polski. „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić działalność: podczas II wojny światowej, w okresie PRL oraz w czasie stanu wojennego. Po 28 latach przerwy, dzięki staraniom bp. Stefana Bareły, pismo wznowiono w 1981 roku.

Wśród osób, które współtworzyły tygodnik, była także znana pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka.

Od tygodnika do multimediów

Dziś „Niedziela”, wydawana w Częstochowie, jest ogólnopolskim tygodnikiem katolickim, obecnym również w środowiskach polonijnych. Rozwinęła działalność multimedialną – prowadzi studio internetowe, radiowe i telewizyjne, a także wydaje dodatki i publikacje książkowe.

Z okazji jubileuszu w najnowszym numerze opublikowano reprint pierwszego wydania z 1926 roku, a redakcja przygotowała także okolicznościowy film.

W intencji tygodnika modlono się 4 kwietnia podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w kościele św. Jakuba w Częstochowie – miejscu związanym z pierwszym redaktorem naczelnym pisma.

Redakcja „Gościa Niedzielnego” składa zespołowi „Niedzieli” serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 100-lecia – niech kolejne lata będą czasem owocnej służby Kościołowi i czytelnikom, w duchu prawdy i Ewangelii.

oprac. kb /KAI

GOSC.PL

dodane 05.04.2026 15:45

100-LECIE, JUBILEUSZ, NIEDZIELA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ruszyły obchody 400-lecia konsekracji bazyliki św. Piotra | „My tylko oddajemy to, co sami otrzymaliśmy”. 20 lat Sekcji Polskiej Pomocy Kościołowi w Potrzebie | Leon XIV: osoby konsekrowane są proroczym znakiem Bożego Miłosierdzia | Kard. Nycz Wysłannikiem Papieża na stulecie archidiecezji katowickiej | Papież do diakonów: Łączcie Eucharystię z codziennym życiem ludzi | 175 lat rozpalania ogniem Ducha Świętego | Oddani służbie chorym i otwarci na nowe wyzwania. Niebawem jubileusz u kamilianów | Kard. Nycz o "Gościu Niedzielnym": Ma dobrze ustawioną busolę | Albertynka, która służyła w marines | 99. urodziny "Rycerza Niepokalanej". Jedyne pismo za "Bóg zapłać"

Wielkanocne wyścigi

ks. Leszek Smoliński

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl

Świąteczne życzenia

Maria Sołowiej

Samych słonecznych dni. Niech będzie, choć skądinąd wiadomo, że same słoneczne dni to murowana susza.

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

Papamobile Franciszka mobilną kliniką dla dzieci ze Strefy Gazy

Pojazd jest gotowy, brakuje jeszcze zgody władz izraelskich na wjazd do palestyńskiej enklawy.

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego to najstarsze i najważniejsze święto w Kościele

Według ewangelistów zmartwychwstanie Chrystusa nastąpiło o świcie.

Dietetyczka: umiar i ruch kluczem do zdrowych świąt

Jeść z rozsądkiem w odpowiednich porcjach.

Abp Broglio: wojna zawsze powinna być ostatecznością

Zwierzchnik kapelanów wojskowych USA o działaniach USA przeciw Iranowi.

Papież w Niedzielę Wielkanocną: Pascha otwiera nowy początek dla ludzkości

Chrystus zmartwychwstał i daje nadzieję, która nie gaśnie.

Kościół greckokatolicki po raz pierwszy obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

