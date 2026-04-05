Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy  

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Jej pierwszym biskupem był ks. Teodor Filip Kubina – inicjator powołania tygodnika. Wcześniej przez rok kierował „Gościem Niedzielnym” .

Pierwszym redaktorem naczelnym został ks. Wojciech Mondry, który kierował pismem do 1937 roku. Z „Niedzielą” w kolejnych latach związani byli m.in. ks. Stanisław Gałązka, ks. Antoni Marchewka, ks. Ireneusz Skubiś, red. Lidia Dudkiewicz, a dziś funkcję redaktora naczelnego pełni ks. Jarosław Grabowski.

Historia naznaczona przerwami

Dzieje tygodnika odzwierciedlają burzliwą historię Polski. „Niedziela” była zmuszona trzykrotnie zawiesić działalność: podczas II wojny światowej, w okresie PRL oraz w czasie stanu wojennego. Po 28 latach przerwy, dzięki staraniom bp. Stefana Bareły, pismo wznowiono w 1981 roku.

Wśród osób, które współtworzyły tygodnik, była także znana pisarka katolicka Zofia Kossak-Szczucka.

Od tygodnika do multimediów

Dziś „Niedziela”, wydawana w Częstochowie, jest ogólnopolskim tygodnikiem katolickim, obecnym również w środowiskach polonijnych. Rozwinęła działalność multimedialną – prowadzi studio internetowe, radiowe i telewizyjne, a także wydaje dodatki i publikacje książkowe.

Z okazji jubileuszu w najnowszym numerze opublikowano reprint pierwszego wydania z 1926 roku, a redakcja przygotowała także okolicznościowy film.

W intencji tygodnika modlono się 4 kwietnia podczas Liturgii Wigilii Paschalnej w kościele św. Jakuba w Częstochowie – miejscu związanym z pierwszym redaktorem naczelnym pisma.

Redakcja „Gościa Niedzielnego” składa zespołowi „Niedzieli” serdeczne życzenia z okazji jubileuszu 100-lecia – niech kolejne lata będą czasem owocnej służby Kościołowi i czytelnikom, w duchu prawdy i Ewangelii.