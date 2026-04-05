info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa
rss newsletter facebook twitter

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Vatican Media Kościół Matki Bożej Arabii w Kuwejcie.

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Głoszenie pustego grobu Syna Bożego jako znaku nadziei ma jest szczególnie pilne w naszych czasach - napisał o tym biskup Aldo Berardi, wikariusz apostolski Arabii Północnej (obejmującej Bahrajn, Kuwejt, Katar i Arabię Saudyjską), w liście do wiernych na czas Wielkanocy.

Na Bliskim Wschodzie podczas gdy wojna i przemoc trwają, nadal widać tragiczną rzeczywistość zniszczeń, przesiedleń i cierpienia. Rodziny opłakują swoich zmarłych, a życie ludzkie jest zagrożone.

Chrześcijanie mają siać życie

Dlatego – podkreśla Berardi – właśnie teraz orędzie zmartwychwstania jest obietnicą, że śmierć nie będzie miała ostatniego słowa. „Wszędzie tam, gdzie wojna próbuje siać śmierć, chrześcijanie są wezwani do siania życia. Tam, gdzie nienawiść dzieli ludzi i narody, Ewangelia wzywa nas do pojednania. Tam, gdzie rozpacz grozi zwycięstwem, zmartwychwstanie zaprasza nas do odnowionego pokoju" – podsumowuje.

Świadectwa z Kuwejtu

Parafianki z Kuwejtu, Norma i Angela, opowiadają o syrenach i dźwiękach przechwytywania pocisków. „Wszystko było przerażające. Wkrótce dowiedziałyśmy się, że inne kraje Zatoki również znalazły się pod atakiem". Mimo to, przynajmniej online, mogły uczestniczyć we Mszy świętej, trwać na adoracji eucharystycznej oraz wraz z młodymi modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego i Różańcem.

Odmawiać różaniec

Również biskup Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej (obejmującej Jemen, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie), skierował list do wiernych z okazji Wielkanocy, zachęcając ich do przeżywania Wielkiego Tygodnia z pobożnością, cierpliwością i ufnością w Chrystusa. „Cały Bliski Wschód – napisał – jest zaangażowany w konflikt złożony i bezprecedensowy". Jednak – jak podkreślił – te dni, naznaczone wielkim smutkiem, nie stanowią ostatniego słowa o tej ziemi. Ostatnim słowem zawsze będzie zwycięstwo miłości, miłosierdzia Boga. Zachęcił wiernych do codziennego odmawiania Różańca w intencji pokoju.

«« | « | 1 | » | »»

Roberto Paglialonga

VATICANNEWS.VA |

dodane 05.04.2026 17:20

TAGI| ARABIA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA, KOŚCIÓŁ, WIELKANOC, WOJNA

aktualna ocena |   |
głosujących |   | Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Najnowsze

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Po raz pierwszy w historii Kościół greckokatolicki w Polsce obchodzi Wielkanoc według kalendarza gregoriańskiego, razem z Kościołem rzymskokatolickim. Dotychczas wierni tego obrządku świętowali Zmartwychwstanie Pańskie zgodnie z kalendarzem juliańskim, w tym samym czasie co Kościoły prawosławne.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
17°C Poniedziałek
noc
13°C Poniedziałek
rano
11°C Poniedziałek
dzień
11°C Poniedziałek
wieczór
wiecej »
 