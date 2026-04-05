Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa  

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Głoszenie pustego grobu Syna Bożego jako znaku nadziei ma jest szczególnie pilne w naszych czasach - napisał o tym biskup Aldo Berardi, wikariusz apostolski Arabii Północnej (obejmującej Bahrajn, Kuwejt, Katar i Arabię Saudyjską), w liście do wiernych na czas Wielkanocy.

Na Bliskim Wschodzie podczas gdy wojna i przemoc trwają, nadal widać tragiczną rzeczywistość zniszczeń, przesiedleń i cierpienia. Rodziny opłakują swoich zmarłych, a życie ludzkie jest zagrożone.

Chrześcijanie mają siać życie

Dlatego – podkreśla Berardi – właśnie teraz orędzie zmartwychwstania jest obietnicą, że śmierć nie będzie miała ostatniego słowa. „Wszędzie tam, gdzie wojna próbuje siać śmierć, chrześcijanie są wezwani do siania życia. Tam, gdzie nienawiść dzieli ludzi i narody, Ewangelia wzywa nas do pojednania. Tam, gdzie rozpacz grozi zwycięstwem, zmartwychwstanie zaprasza nas do odnowionego pokoju" – podsumowuje.

Świadectwa z Kuwejtu

Parafianki z Kuwejtu, Norma i Angela, opowiadają o syrenach i dźwiękach przechwytywania pocisków. „Wszystko było przerażające. Wkrótce dowiedziałyśmy się, że inne kraje Zatoki również znalazły się pod atakiem". Mimo to, przynajmniej online, mogły uczestniczyć we Mszy świętej, trwać na adoracji eucharystycznej oraz wraz z młodymi modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego i Różańcem.

Odmawiać różaniec

Również biskup Paolo Martinelli, wikariusz apostolski Arabii Południowej (obejmującej Jemen, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie), skierował list do wiernych z okazji Wielkanocy, zachęcając ich do przeżywania Wielkiego Tygodnia z pobożnością, cierpliwością i ufnością w Chrystusa. „Cały Bliski Wschód – napisał – jest zaangażowany w konflikt złożony i bezprecedensowy". Jednak – jak podkreślił – te dni, naznaczone wielkim smutkiem, nie stanowią ostatniego słowa o tej ziemi. Ostatnim słowem zawsze będzie zwycięstwo miłości, miłosierdzia Boga. Zachęcił wiernych do codziennego odmawiania Różańca w intencji pokoju.