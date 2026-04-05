Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu  

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
W homilii patriarcha przypomniał, że jesteśmy w miejscu, gdzie kamień został odsunięty i zatriumfowało życie, ale podkreślił, że „na tej Ziemi Świętej, która jest matką wiary, a która stała się także ziemią nieustannych konfliktów, zbyt wiele grobów zostało na nowo wykopanych przez nienawiść, przemoc i odwet."
Zmartwychwstały rozbraja serca
Wielkanocne przesłanie nadziei opiera się na fakcie, że Chrystus zmartwychwstał i nas poprzedza w odwadze zaczynania od nowa. „Ta prawda – ogłosił patriarcha – to jedyna nadzieja, która może jeszcze dziś, tu i teraz, otworzyć drzwi pokoju."
„Bo zdaje się, że znów zamknęliśmy Pana w grobie, ilekroć wierzymy, że śmierć ma ostatnie słowo w historii, ilekroć godzimy się na logikę wroga, ilekroć nazywamy 'pokojem' jedynie zbrojny rozejm, a 'sprawiedliwością' tylko rachunek strat" – ostrzegł patriarcha.
Jak mówił, Zmartwychwstały wyprzedza nas w odwadze zaczynania od nowa, w rozpoznawaniu twarzy drugiego człowieka, w rozbrajaniu serca jeszcze przed rozbrojeniem rąk. „A więc, gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, nie mamy innej broni niż ten pusty grób: aby głosić, że nic nie jest ostateczne, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje. Pan zmartwychwstał: i to nie jest odległy dogmat, lecz sprzeciw wobec rezygnacji. To jedyna nadzieja, która może jeszcze tu i teraz otworzyć drzwi pokoju" – stwierdził kard. Pizzaballa.
Celebracja w skromnej liczbie
W rezurekcyjnej procesji wokół pustego Grobu Zmartwychwstałego Pana kapłani śpiewając cztery świadectwa ewangelistów ogłosili symbolicznie w cztery strony świata radosną nowinę: „Chrystus Zmartwychwstał. Nie ma Go tu! Oto miejsce, gdzie Go położyli" (Mk 16,6)
W wielkanocnej celebracji w Jerozolimie w tym roku nie uczestniczyli przedstawiciele Kościołów wschodnich, które wspólnie z franciszkanami sprawują pieczę nad bazyliką Zmartwychwstania. Z powodu rządowych ograniczeń nie byli również obecni konsulowie Włoch, Hiszpanii, Francji i Belgii oraz urzędnicy izraelskiego ministerstwa do spraw wyznań.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
