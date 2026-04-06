Nigeria: Armia uwolniła 31 porwanych po ataku na kościół  

Nigeryjska armia ogłosiła w niedzielę wieczorem, że uwolniła 31 osób porwanych z kościoła podczas obchodów Wielkanocy w stanie Kaduna, na północnym zachodzie kraju. Pięć osób zginęło.
Porwanie, do którego doszło w niedzielę w wiosce położonej około 100 kilometrów na północ od stolicy kraju, Abudży, miało miejsce, pomimo rozmieszczenia tam w okresie świątecznym znacznych sił bezpieczeństwa, zwłaszcza wokół miejsc kultu religijnego.
"Dzięki szybkiej reakcji wojsko uwolniło 31 cywilów porwanych podczas nabożeństwa" w wiosce Ariko - poinformowała armia w oświadczeniu. Żołnierze starli się z napastnikami, zmuszając ich do uwolnienia 31 zakładników - dodała armia. Napastnicy zabili pięć osób. Armia podała tylko jeden kościół, ale lokalne media donosiły, że uzbrojeni napastnicy zaatakowali dwa - jeden katolicki i jeden ewangelicki - zabijając co najmniej osiem osób. Nieznana liczba została wzięta jako zakładnicy.
Kaduna to jeden z wielu stanów w północno-zachodniej i środkowej Nigerii, gdzie grupy przestępcze terroryzują ludność, przeprowadzają krwawe napady na społeczności wiejskie i porywają mieszkańców dla okupu.
Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.
Bp Manuel de Jesus Rodriguez po powrocie z Kuby, gdzie udał się na ceremonię ingresu biskupa diecezji Santisimo Salvador de Bayamo y Manzanillo, zwrócił do wiernych na Florydzie w liście zatytułowanym „Kuba nas pilnie potrzebuje" z dramatycznym apelem o pomoc.
„To taki chłopak jak my, który wykorzystywał internet, by czynić dobro” – mówi Samuele Carrino, który wciela się w rolę słynnego millenialsa ogłoszonego świętym w 2025 roku. We Włoszech zakończyły się zdjęcia do serialu telewizyjnego opowiadającego życie św. Karola Acutisa. Opowieść o chłopaku, który wciąż fascynuje swych rówieśników, nosi tytuł „Mam na imię Karol”.
Starożytne kanony zabraniały nawet klękać.
Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.
Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.
Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.
W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.
„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.