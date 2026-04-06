Nigeria: Armia uwolniła 31 porwanych po ataku na kościół
Nigeria: Armia uwolniła 31 porwanych po ataku na kościół

Nigeryjska armia ogłosiła w niedzielę wieczorem, że uwolniła 31 osób porwanych z kościoła podczas obchodów Wielkanocy w stanie Kaduna, na północnym zachodzie kraju. Pięć osób zginęło.

Porwanie, do którego doszło w niedzielę w wiosce położonej około 100 kilometrów na północ od stolicy kraju, Abudży, miało miejsce, pomimo rozmieszczenia tam w okresie świątecznym znacznych sił bezpieczeństwa, zwłaszcza wokół miejsc kultu religijnego.

"Dzięki szybkiej reakcji wojsko uwolniło 31 cywilów porwanych podczas nabożeństwa" w wiosce Ariko - poinformowała armia w oświadczeniu. Żołnierze starli się z napastnikami, zmuszając ich do uwolnienia 31 zakładników - dodała armia. Napastnicy zabili pięć osób. Armia podała tylko jeden kościół, ale lokalne media donosiły, że uzbrojeni napastnicy zaatakowali dwa - jeden katolicki i jeden ewangelicki - zabijając co najmniej osiem osób. Nieznana liczba została wzięta jako zakładnicy.

Kaduna to jeden z wielu stanów w północno-zachodniej i środkowej Nigerii, gdzie grupy przestępcze terroryzują ludność, przeprowadzają krwawe napady na społeczności wiejskie i porywają mieszkańców dla okupu.

PAP |

dodane 06.04.2026 08:09

TAGI| KOŚCIÓŁ, NIGERIA, PAP, PORWANIA, PRZESTĘPCZOŚĆ

