USA, Iran i regionalni mediatorzy prowadzą rozmowy w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni, które ma zapobiec eskalacji wojny - podał portal Axios, powołując się na źródła. To ostatnia próba osiągnięcia porozumienia przed upływem ultimatum prezydenta USA Donalda Trumpa.
Jak podają źródła portalu, porozumienie miałoby składać się z dwóch faz. Pierwsza to trwający 45 dni rozejm, z możliwością przedłużenia, w trakcie którego negocjowano by warunki trwałego pokoju. Drugą fazą byłoby ostateczne porozumienie kończące wojnę. W rozmowach pośredniczą Pakistan, Egipt i Turcja.
Według portalu bezpośrednią komunikację za pomocą wiadomości tekstowych prowadzą także wysłannik Trumpa Steve Witkoff i irański minister spraw zagranicznych Abbas Araghczi.
Negocjacje toczą się pod presją czasu. W niedzielę Trump po raz kolejny domagał się otwarcia przez Iran strategicznej cieśniny Ormuz. "Wtorek będzie Dniem Elektrowni i Dniem Mostów w jednym. Czegoś takiego jeszcze nie było. Otwórzcie tę pier... cieśninę, wy szaleni dranie, albo będziecie żyli w piekle" - głosi wpis Trumpa na Truth Social. Termin stawianego przez niego ultimatum upływa we wtorek o godz. 20 w Waszyngtonie (godz. 2 w środę w Polsce).
W udzielonej w niedzielę wypowiedzi dla Axios Trump stwierdził, że "istnieje duża szansa na porozumienie". Jednocześnie powtórzył groźby wysadzenia "wszystkiego w powietrze".
Iran zagroził z kolei odwetem na infrastrukturę energetyczną i wodną państw Zatoki Perskiej.
Kluczowymi punktami spornymi - jak podaje Axios - pozostają kwestia otwarcia cieśniny Ormuz oraz losy wysoko wzbogaconego uranu w posiadaniu Iranu.
Agencja Reutera zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować tych doniesień. Jednocześnie przekazała, że Biały Dom i amerykański Departament Stanu dotychczas oficjalnie nie skomentowały tych doniesień.
Do eskalacji gróźb dochodzi po tygodniach nalotów na Iran prowadzonych przez USA i Izrael w ramach operacji rozpoczętej 28 lutego 2026 r. W odwecie Theran zablokował cieśninę Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportowym dla globalnych dostaw surowców energetycznych.
