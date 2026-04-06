Laicyzacja w Polsce zatrzymała się w połowie drogi  

W porównaniu z innymi krajami w Polsce proces laicyzacji zatrzymał się gdzieś w połowie drogi. Nie osiągnęliśmy granicy, od której inne państwa już się odbijają, czego wyrazem jest tam większa liczba chętnych do przyjęcia chrztu - powiedział PAP przewodniczący Episkopatu abp Tadeusz Wojda SAC.

Poniedziałek Wielkanocny jest kolejnym dniem oktawy wielkanocnej, traktowanej jako jedna uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC zapytany przez PAP, jak odnaleźć radość i nadzieję, biorąc pod uwagę to, co obecnie dzieje się na świecie, powiedział, że "w sytuacji, kiedy giną najbliżsi, niszczone jest mienie, a nasze życie jest zagrożone, trudno jest odnaleźć w tym Jezusa, zwłaszcza jeśli oczekujemy, że On nad tym wszystkim zapanuje, jeśli traktujemy Go jako swego rodzaju polisę ubezpieczeniową na nasze ziemskie życie".

Przyznał, że dopiero z perspektywy czasu, spoglądając z wiarą na własne życie, "możemy zobaczyć, że w tym, co niekiedy bardzo trudne, bolesne, dramatyczne, Bóg był z nami i nas przez to przeprowadzał".

Zapytany, w jakim punkcie znajduje się obecnie Kościół katolicki w Polsce, biorąc pod uwagę coraz większą polaryzację postaw wobec Boga, wiary i samej instytucji, abp Wojda powiedział, że "zatrzymaliśmy się gdzieś w połowie drogi".

- Wydaje się, że w naszym kraju jeszcze nie osiągnęliśmy granicy, od której inne państwa już się odbijają, czego wyrazem jest wzrost liczby chętnych do przyjęcia chrztu - ocenił.

- Nadzieję budzi fakt, że od jakiegoś czasu otrzymujemy informacje z parafii, że do Kościoła zgłaszają się osoby dorosłe, prosząc o przygotowanie do sakramentów. Obserwujemy także coraz większe zainteresowanie wiernych życiem sakramentalnym i liturgicznym, czego wyrazem jest nie tylko troska o piękno mszy św., ale także udział w grupach modlitewnych i formacyjnych, które dają szansę pogłębienia znajomości liturgii, nauki społecznej Kościoła czy Biblii. To pokazuje, że ludzie chcą w sposób bardziej świadomy i pogłębiony przeżywać swoją wiarę - powiedział metropolita gdański.

Zapytany, czy ewangelizacja w mediach zastąpi tradycyjne głoszenie Słowa Bożego, przewodniczący Episkopatu powiedział, że "świat medialny i wirtualny są dobre i potrzebne, ale nie zastąpią tego, co najważniejsze - osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, świadectwa wiary drugiego człowieka, które potrafi umacniać, dodać odwagi".

- Przestrzeń wirtualna nie daje również doświadczyć wspólnoty, a więc tego, co nas buduje i pozwala zweryfikować nasze zachowanie - zauważył.

Ocenił, że rzeczywistość wirtualna może być jakimś impulsem, zwłaszcza dla osób poszukujących, zadających egzystencjalne pytania, czy przestrzenią pogłębiania wiedzy o Kościele i jego nauce, ale "nie da wewnętrznego doświadczenia, bez którego trudno mówić o drodze wiary".

- Tym, co buduje Kościół, a więc także życie duchowe wiernych, są sakramenty - podkreślił. Dodał, że "nie da się ich przyjąć za pośrednictwem środków komunikacji".

Zapytany, czy w przyszłości powstaną wirtualne parafie i wspólnoty, powiedział, że "wirtualne budowanie relacji jest trochę budowaniem w powietrzu".

- Wspólnota, także wspólnota Kościoła, potrzebuje pewnych struktur. Nie mówiąc już o przystępowaniu do sakramentów, trzeba gdzieś zapisać fakt przyjęcia sakramentu chrztu, bierzmowania czy małżeństwa - stwierdził.

Zwrócił także uwagę na negatywne konsekwencje w życiu młodych, którzy w czasie pandemii byli odcięci od codziennych spotkań z rówieśnikami. - To pokazuje, że kontakt online nie jest w stanie zastąpić nam relacji w rzeczywistym świecie - powiedział abp Wojda.