USA, biskup Palm Beach: Kuba pilnie potrzebuje naszej pomocy  

Bp Manuel de Jesus Rodriguez po powrocie z Kuby, gdzie udał się na ceremonię ingresu biskupa diecezji Santisimo Salvador de Bayamo y Manzanillo, zwrócił do wiernych na Florydzie w liście zatytułowanym „Kuba nas pilnie potrzebuje" z dramatycznym apelem o pomoc.
Desperacja narodu
W liście do wiernych bp Rodriguez napisał, że rosnącą i przytłaczającą desperację Kubańczyków na wyspie wyczuwa się na ulicach i w rozmowach: „Można ją wyczytać w oczach zrozpaczonych mieszkańców, którzy tracą nadzieję, bo nie widzą wyjścia z tragicznej sytuacji". Hierarcha podkreślił, że nie chodzi o przejściowe trudności, a o narastający, widoczny i głęboki kryzys humanitarny, który dotyka cały naród w codziennym życiu.
Choroby i głód
Hierarcha poinformował wiernych, że na Kubie zdobycie pożywienia jest codzienną ciężką walką. „Rodzice budzą się rano nie mając pewności, że będą mogli nakarmić swoje dzieci. Brakuje artykułów pierwszej potrzeby. Ludzie wystają godzinami w kolejkach nie wiedząc czy uda im się coś kupić. Głód można wyczytać w oczach dzieci, słabości starców i bezgłośnym, krańcowym wyczerpaniu rodziców". Alarmująca sytuacja panuje w służbie zdrowia: „W aptekach, a nawet szpitalach i klinikach, brakuje podstawowych leków. Z tego powodu w wielu przypadkach leczenie jest niemożliwe. Banalna choroba staje się cierpieniem".
Nie możemy być obojętni
Biskup zwrócił uwagę, że w Palm Beach bardzo wielu mieszkańców to przybysze z Kuby, którzy teraz martwią o swoich bliskich na wyspie, o chorego ojca czy cierpiących głód krewnych: „Nie możemy być obojętni. Obciążyłoby to nasze sumienia. Spoczywa na nas ogromna moralna odpowiedzialność. Nie bądźmy widzami. Kubańczycy to nasi sąsiedzi, nasi bracia i siostry. Módlmy się za nich. Niech modlitwom towarzyszy konkretna pomoc".
Giovanni Zavatta, Piotr Kowalczuk
