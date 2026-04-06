USA, biskup Palm Beach: Kuba pilnie potrzebuje naszej pomocy
USA, biskup Palm Beach: Kuba pilnie potrzebuje naszej pomocy

Vatican Media

Bp Manuel de Jesus Rodriguez po powrocie z Kuby, gdzie udał się na ceremonię ingresu biskupa diecezji Santisimo Salvador de Bayamo y Manzanillo, zwrócił do wiernych na Florydzie w liście zatytułowanym „Kuba nas pilnie potrzebuje" z dramatycznym apelem o pomoc.

Desperacja narodu

W liście do wiernych bp Rodriguez napisał, że rosnącą i przytłaczającą desperację Kubańczyków na wyspie wyczuwa się na ulicach i w rozmowach: „Można ją wyczytać w oczach zrozpaczonych mieszkańców, którzy tracą nadzieję, bo nie widzą wyjścia z tragicznej sytuacji". Hierarcha podkreślił, że nie chodzi o przejściowe trudności, a o narastający, widoczny i głęboki kryzys humanitarny, który dotyka cały naród w codziennym życiu.

Choroby i głód

Hierarcha poinformował wiernych, że na Kubie zdobycie pożywienia jest codzienną ciężką walką. „Rodzice budzą się rano nie mając pewności, że będą mogli nakarmić swoje dzieci. Brakuje artykułów pierwszej potrzeby. Ludzie wystają godzinami w kolejkach nie wiedząc czy uda im się coś kupić. Głód można wyczytać w oczach dzieci, słabości starców i bezgłośnym, krańcowym wyczerpaniu rodziców". Alarmująca sytuacja panuje w służbie zdrowia: „W aptekach, a nawet szpitalach i klinikach, brakuje podstawowych leków. Z tego powodu w wielu przypadkach leczenie jest niemożliwe. Banalna choroba staje się cierpieniem".

Nie możemy być obojętni

Biskup zwrócił uwagę, że w Palm Beach bardzo wielu mieszkańców to przybysze z Kuby, którzy teraz martwią o swoich bliskich na wyspie, o chorego ojca czy cierpiących głód krewnych: „Nie możemy być obojętni. Obciążyłoby to nasze sumienia. Spoczywa na nas ogromna moralna odpowiedzialność. Nie bądźmy widzami. Kubańczycy to nasi sąsiedzi, nasi bracia i siostry. Módlmy się za nich. Niech modlitwom towarzyszy konkretna pomoc".

Giovanni Zavatta, Piotr Kowalczuk

VATICANNEWS.VA |

dodane 06.04.2026 11:29
Przeczytaj jeszcze

Nasze małe zmartwychwstania…

Piotr Drzyzga

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Wielkanocne wyścigi

ks. Leszek Smoliński

Poranek wielkanocny od wieków kojarzy się z ruchem, radością i… pewnym „wyścigiem”.

Obyśmy rozpozawalli Go, gdy łamie dla nas chleb.

Nasze dla Was, Czytelnicy, życzenia

Wielkanocne życzenia od zaangażowanych w tworzenie Wiara.pl

Laicyzacja w Polsce zatrzymała się w połowie drogi

Przewodniczący KEP na Poniedziałek Wielkanocny.

Włochy: powstaje serial telewizyjny o św. Karolu Acutisie

„To taki chłopak jak my, który wykorzystywał internet, by czynić dobro” – mówi Samuele Carrino, który wciela się w rolę słynnego millenialsa ogłoszonego świętym w 2025 roku. We Włoszech zakończyły się zdjęcia do serialu telewizyjnego opowiadającego życie św. Karola Acutisa. Opowieść o chłopaku, który wciąż fascynuje swych rówieśników, nosi tytuł „Mam na imię Karol”.

Axios: USA, Iran i mediatorzy prowadzą rozmowy w sprawie 45-dniowego zawieszenia broni

Ma zapobiec eskalacji wojny.

Nigeria: Armia uwolniła 31 porwanych po ataku na kościół

Pięć osób zginęło.

O. Dominik Jurczak OP: z czym wiąże się oktawa Wielkiej Nocy?

Starożytne kanony zabraniały nawet klękać.

Jerozolima: Rezurekcja nadziei w bazylice Bożego Grobu

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii na Wielkanoc: Wojna nie będzie mieć ostatniego słowa

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, którzy opowiadają o przejawach łaski Bożej.

Niedziela” ma 100 lat. Jubileusz tygodnika z Częstochowy

Sto lat temu, 4 kwietnia 1926 roku, ukazał się pierwszy numer katolickiego tygodnika „Niedziela”. Pismo powstało niedługo po utworzeniu diecezji częstochowskiej przez papieża Piusa XI bullą Vixdum Poloniae unitas.

Pobiegną do Pustego Grobu. W Poniedziałek Wielkanocny rusza wyjątkowy bieg

W Poniedziałek Wielkanocny ulicami Nowej Soli już po raz dwunasty przebiegnie Bieg do Pustego Grobu. Jak podaje KAI, w tym roku wydarzeniu patronuje św. Franciszek, a blisko 700 uczestników pobiegnie w intencji pokoju na świecie.

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”: nie możemy przyzwyczaić się do zła

„Nie możemy pozostawać obojętni” – podkreślił Leon XIV w wielkanocnym przesłaniu, wzywając do odrzucenia przemocy i budowania pokoju opartego na dialogu. Papież zapowiedział także modlitewne czuwanie w intencji pokoju na Placu św. Piotra.

Grekokatolicy po raz pierwszy obchodzą Wielkanoc wg kalendarza gregoriańskiego

W tym roku po raz pierwszy.

