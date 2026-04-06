Amerykańscy katolicy walczą o zniesienie kary śmierci
Amerykańscy katolicy walczą o zniesienie kary śmierci

Unsplash Zdjęcie ilustracyjne.

Amerykańska organizacja Catholic Mobilizing Network (CMN), która mobilizuje katolików i ludzi dobrej woli do walki o zniesienie kary śmierci, walczy o rezygnację z wykonania wyroku na niepełnosprawnym umysłowo zabójcy - informuje agencja ACI Stampa.

Joseph Smith został skazany na karę śmierci w 1998 roku za morderstwo popełnione rok wcześniej. Od tej pory przebywa w celi śmierci w więzieniu w Alabamie. Wyrok nie został wykonany, ponieważ w 2002 r. Sąd Najwyższy rozpatrując inny przypadek, Daryla Atkinsa, uznał, że nie można wykonywać egzekucji na osobach niesprawnych umysłowo, gdyż jest to niezgodne z 8 Poprawką do Konstytucji, która zakazuje „kar okrutnych i wymyślnych”.

Dzięki temu Atkins uniknął śmierci. Wykonanie wyroku wstrzymano w grudniu ubiegłego roku. Ostateczna decyzja ma zapaść do czerwca br.

Życie jest święte

Krisanne Vaillancourt Murphy, dyrektorka CMN, wskazuje, że „dopóki w USA istnieć będzie kara śmierci, trzeba walczyć o wszelkie ograniczenia jej stosowania, by chronić najsłabszych, w tym niesprawnych umysłowo. Jednak najpewniejszym sposobem ochrony świętości życia jest całkowite zniesienie najwyższego wymiaru kary”.

Wskazała, że stale rośnie odsetek przeciwników kary śmierci, którzy wśród młodych ludzi stanowią sporą większość. Theresa Farnan z Narodowego Katolickiego Partnerstwa z Niepełnosprawnymi podkreśla, że Joseph Smith nie mógł ukończyć szkoły podstawowej, nie był w stanie utrzymać pracy oferowanej przez organizacje pomocowe i ma problemy z czytaniem. „Moim zdaniem to jasne, że nie zdawał sobie sprawy z powagi popełnionego czynu. Pomóc mu w uniknięciu kary śmierci jest naszym społecznym obowiązkiem. Musimy być zdecydowanie za życiem” – powiedziała, cytowana przez ACI Stampa.

W USA przeciwnicy kary śmierci powołują się na Watykan i papieży

Amerykańscy zwolennicy zniesienia kary śmierci, w tym wielu niekatolików, przypominają, że Watykan obecnie uznaje karę śmierci ze niedopuszczalną, traktując ją jako zamach na nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. Papież Franciszek w 2018 roku zmienił Katechizm Kościoła Katolickiego, ostatecznie potępiając tę praktykę jako sprzeczną z Ewangelią. Stanowisko to jest efektem ewolucji nauczania Kościoła, odrzucającego wcześniejsze dopuszczenie kary śmierci w wyjątkowych sytuacjach. O karze śmierci, jako godzącej w nienaruszalność życia mówił także Leon XIV.

ACI Stampa, Piotr Kowalczuk

dodane 06.04.2026 16:23

Wielkie wołanie – jako przywódcy duchowego świata – o pokój i w obronie zabijanych oraz prześladowanych – to wybijające się przesłanie pierwszych uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy, celebrowanych w Watykanie pod przewodnictwem obecnego Papieża. Leon XIV pozdrowił Polaków w ich języku. Powrócił do niektórych tradycji, w tym do zainicjowanego przez Jana Pawła II niesienia krzyża w Koloseum przez wszystkie stacje Drogi Krzyżowej.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził w poniedziałek w rozmowie z mediami, że wtorek to ostateczny termin zawarcia porozumienia przez Iran. Trump zagroził wcześniej, że jeśli Iran nie otworzy cieśniny Ormuz do tego czasu, straci wszystkie elektrownie i mosty.

W czasie, gdy Liban oraz cały region Bliskiego Wschodu pogrążone są w głębokim konflikcie, który pochłonął setki ofiar, powstaje symboliczny pomnik mający przynieść ludziom pocieszenie, poczucie bezpieczeństwa i nadzieję.

Przewodniczący KEP na Poniedziałek Wielkanocny.

Dramatyczny apel o pomoc.

„To taki chłopak jak my, który wykorzystywał internet, by czynić dobro”.

Ma zapobiec eskalacji wojny.

Pięć osób zginęło.

Starożytne kanony zabraniały nawet klękać.

Przy pustym Grobie Zmartwychwstałego Pana, mimo ograniczeń i braku wiernych wybrzmiało pełne nadziei wielkanocne Alleluja. Gdy wokół nas wciąż rozbrzmiewają głosy śmierci, naszą bronią pusty grób: aby głosić, że ostatnie słowo nie należy do tych, którzy grzebią, lecz do Tego, który zmartwychwstaje - mówił kard. Pierbattista Pizzaballa, łaciński patriarcha Jerozolimy, który przewodniczył Eucharystii.

Wikariusze Arabii Północnej i Południowej, bp Aldo Berardi i bp Paolo Martinelli, zwrócili się do swoich wspólnot chrześcijańskich z okazji Wielkanocy, w czasie gdy także kraje Zatoki Perskiej są zaangażowane w wojnę na Bliskim Wschodzie. Liczne są świadectwa wiernych, których opowiadają o przejawach łaski Bożej.

