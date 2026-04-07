Iran: arogancka retoryka Trumpa nie ma wpływu na nasze działania  

W poniedziałek irańskie wojsko odrzuciło "arogancką retorykę" prezydenta USA Donalda Trumpa - który w szczególności twierdził, że "cały Iran mógłby zostać zniszczony z dnia na dzień" - twierdząc, że nie ma ona "żadnego wpływu" na jego działania, przekazał rzecznik dowództwa sił zbrojnych.

"Prostacka i arogancka retoryka, a także bezpodstawne groźby obłąkanego prezydenta USA, który tkwi w ślepej uliczce i usprawiedliwia kolejne porażki armii USA, nie mają wpływu na kontynuację ofensywy i pomyślne operacje irańskiej armii" - powiedział rzecznik dowództwa irańskich sił zbrojnych, cytowany przez państwowe radio i telewizję.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w poniedziałek,że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc z wtorku na środę. We wtorek wieczorem upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla władz w Teheranie.(PAP)

wr/