Australia: Bohater narodowy podejrzany o zbrodnie wojenne  

Uznany za bohatera narodowego Ben Roberts - Smith, żołnierz odznaczony za służbę w Afganistanie został we wtorek aresztowany pod zarzutem popełnienia pięciu zbrodni wojennych podczas misji w Afganistanie., poinformowały lokalne media.
Mężczyzna, którego policja zidentyfikowała jako 47-letniego byłego członka Australijskich Sił Obronnych, a media podały jego nazwisko, Ben Roberts-Smith, został aresztowany na lotnisku w Sydney we wtorek rano i przewieziony do sądu.
Zostanie mu postawiony zarzut popełnienia pięciu zbrodni wojennych w związku z zabójstwem pięciu osób w Afganistanie w latach 2009-2012, poinformowała Australijska Policja Federalna. Maksymalna kara za każdy z zarzutów to dożywocie.
Roberts-Smith został okrzyknięty bohaterem narodowym po otrzymaniu kilku najwyższych odznaczeń wojskowych, w tym Krzyża Wiktorii, za swoje działania podczas sześciu zmian w Afganistanie w latach 2006-2012.
Konsekwentnie zaprzeczał zarzutom o popełnienie przestępstw podczas służby, z których niektóre zostały po raz pierwszy ujawnione przez prasę w serii artykułów, począwszy od 2018 roku.
Wśród zgłoszonych oskarżeń znalazło się to, że zastrzelił nieuzbrojonego afgańskiego nastolatka i zrzucił skutego kajdankami mężczyznę z klifu, po czym nakazał go zastrzelić.
Roberts-Smith bezskutecznie kwestionował te doniesienia w najdroższym w Australii procesie o zniesławienie. Sędzia Sądu Federalnego orzekł w 2023 roku, że gazety udowodniły cztery z sześciu postawionych przez siebie zarzutów o morderstwo. Wniosek o ostateczne odwołanie został oddalony przez Sąd Najwyższy we wrześniu 2025 roku.
Raport z 2020 roku zawierał wiarygodne dowody na to, że członkowie australijskiego Pułku Specjalnych Sił Powietrznych (SAS) zabili dziesiątki nieuzbrojonych jeńców podczas długotrwałej wojny w Afganistanie. (PAP)
Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.
W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.
Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.
Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato" (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.
