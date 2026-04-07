Watykaniści wskazują, że obecność afrykańskiego hierarchy w papieskim orszaku nie była wcale oczywista, gdyż jest on już emerytowanym prefektem Kongregacji ds. Kultu Bożego. Zaproszenie kard. Saraha czytane jest w kluczu jego dogłębnej znajomości realiów Czarnego Lądu i zaangażowania na rzecz wcielania afrykańskiego dziedzictwa do skarbca Kościoła powszechnego.

Orszak papieski

W podróżach zwyczajowo towarzyszą papieżowi prefekci dykasterii Kurii Rzymskiej związanych w różnej mierze z odwiedzanym miejscem i wyzwaniami, jakie niesie ono dla Kościoła i społeczeństwa. Zawsze obecny jest m.in. sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej (watykański odpowiednik premiera), sekretarz ds. relacji z państwami (watykański odpowiednik ministra spraw zagranicznych) i proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, która odpowiada za misyjną działalność Kościoła. W nadchodzącej pielgrzymce weźmie udział również ponad 40 biskupów z krajów Afryki Środkowej, co wzmacnia regionalny charakter spotkania i czyni je punktem odniesienia dla Kościoła na tym kontynencie.

Kardynał Sarah w kontekście afrykańskim

Były arcybiskup metropolita Konakry w Gwinei spędził znaczną część swojej posługi w warunkach silnej presji politycznej wywieranej na Kościół podczas dyktatury Sékou Touré. Mianowany przez Jana Pawła II biskupem w wieku zaledwie 34 lat, musiał podtrzymywać życie kościelne w sytuacji prześladowań i kontroli państwowej, co w decydujący sposób ukształtowało jego profil duszpasterski. To doświadczenie, zdobyte w Kościele mniejszościowym i poddawanym ciągłym napięciom, w dużej mierze wyjaśnia jego późniejszą karierę. Już w Rzymie, gdzie pełnił ważne funkcje w Kurii, zawsze zachowuje rozpoznawalny głos, zwłaszcza w kwestiach takich jak liturgia, życie duchowe i obrona tożsamości chrześcijańskiej. Zamiast osłabiać jego więź z Afryką, jego międzynarodowego zaangażowanie ugruntowało jego rolę jako autorytetu dla wielu biskupów i wiernych na tym kontynencie, w momencie, gdy Kościół afrykański zyskuje na znaczeniu w ramach całego Kościoła powszechnego.

Kościół to nie organizacja pozarządowa

Kard. Sarah spodziewa się, że papieska podróż do Afryki, będzie przede wszystkim głoszeniem Chrystusa i umacnianiem w wierze. Zauważa, że kiedy Kościół traci orientację na Boga, przestaje wypełniać swoją podstawową misję. Odnosi się tu kontekstu Zachodu, gdzie, jak zauważa, „wydaje się, że od pewnego czasu Kościół mówi wyłącznie o zmianach ekologicznych, migrantach, pokoju”. „Kościół jednak nie jest organizacją pozarządową! Nie jest rolą Kościoła mówienie wyłącznie o kwestiach społecznych. Musi on łączyć człowieka z Bogiem” – wskazuje afrykański hierarcha. Kard. Sarah podkreśla, że od papieża Afrykanie chcą przede wszystkim usłyszeć o Jezusie, a nie o dotykającej ich biedzie i innych wyzwaniach codzienności.

Chrystus punktem odniesienia

Afrykański hierarcha zauważa, że podróż Leona XIV na Czarny Ląd pokaże światu młody, prężny Kościół, który nabiera na znaczeniu w Kościele powszechnym. „Chrystus pozostaje dla mieszkańców Afryki punktem odniesienia” – mówi kard. Sarah. Dodaje, że wiosna tamtejszego Kościoła może być antidotum na „Zachód bez Boga i cywilizację bez korzeni”. „Tylko powrót do Boga – podkreśla – pozwoli Kościołowi i społeczeństwu odzyskać sens”. Kard. Sarah przypomina, że Kościół w Afryce jest młody, stąd potrzebuje umocnienia, gdyż jest podatny na zranienia. „Mamy nadzieję, że papież nas umocni, ugruntuje naszą wiarę. Jestem przekonany, że to uczyni”.

Papieska pielgrzymka

Leon XIV odwiedzi Afrykę w dniach 13-23 kwietnia. Będzie to trzecia podróż zagraniczna pontyfikatu i pierwsza na Czarny Ląd. W ciągu dziesięciu dni papież będzie w czterech krajach – Algierii, Kamerunie, Angoli i Gwinei Równikowej. Ojciec Święty uda się do Afryki jako pielgrzym nadziei, pojednania i pokoju.