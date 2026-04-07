W pobliżu konsulatu Izraela w Stambule doszło we wtorek do strzelaniny, w wyniku której trzy osoby zginęły - poinformowały tureckie media, cytowane przez agencję Reutera. Źródła agencji przekazały, że obecnie w Turcji nie przebywają żadni izraelscy dyplomaci.

Reuters podał, że w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę po strzelaninie.

Na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera widać policjanta, który wyciąga broń i kryje się, gdy słychać strzały. Jedna pokazana osoba była cała we krwi.

Reports of gunfire near Israeli consulate in Istanbul https://t.co/GjkCiTMl2U — Reuters (@Reuters) 7 kwietnia 2026

Wśród trzech ofiar śmiertelnych strzelaniny, jaka wywiązała się we wtorek koło konsulatu Izraela w Stambule, jest dwóch napastników - przekazał portal Times of Israel, powołując się na tureckiego nadawcę Haberturk. Dwóch policjantów zostało rannych.

Według Haberturk sprawcy byli uzbrojeni w broń długolufową.