Przewodniczący Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC zaapelował do duszpasterzy oraz wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, aby dzień 11 kwietnia 2026 r., stał się szczególnym czasem modlitwy o pokój w jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV.
„Proszę, aby tego dnia w modlitwie wiernych, we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, zostało dodane specjalne wezwanie o pokój, który może przynieść jedynie Książę Pokoju” – napisał Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w przesłaniu do wiernych Kościoła katolickiego w Polsce. To odpowiedź na apel papieża Leona XIV wygłoszony w Niedzielę Zmartwychwstania, by błagać Zmartwychwstałego Chrystusa o dar pokoju i pojednania.
Podczas błogosławieństwa Urbi et Orbi Leon XIV wezwał, aby „pozwolić wybrzmieć wołaniu o pokój, które wypływa z serca”, zapraszając wszystkich do zjednoczenia się z nim w czuwaniu modlitewnym o pokój, które odbędzie się 11 kwietnia br. w Bazylice św. Piotra.
„Wesprzyjmy Ojca Świętego darem modlitwy, pozostając zjednoczeni z Pasterzem Kościoła powszechnego” – napisał Przewodniczący Episkopatu.
Publikujemy tekst Apelu:
Warszawa, dnia 7 kwietnia 2026 r.
Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie Panu,
Ojciec Święty Leon XIV w orędziu Urbi et Orbi z okazji Wielkanocy zwrócił się do wiernych na całym świecie, przypominając o największym darze, jaki przynosi Chrystus Zmartwychwstały – darze pokoju. Jednocześnie Ojciec Święty wezwał wszystkich do wspólnej modlitwy w tej intencji:
„Pokój, który przekazuje nam Jezus, nie jest tym pokojem, który jedynie ucisza oręż, lecz tym, który dotyka i przemienia serce każdego z nas! Nawracajmy się przyjmując pokój Chrystusa! Niech zabrzmi wołanie o pokój, które wypływa z serca! Dlatego zapraszam wszystkich do zjednoczenia się ze mną podczas czuwania modlitewnego w intencji pokoju, które będziemy przeżywać tutaj, w Bazylice Świętego Piotra, w najbliższą sobotę, 11 kwietnia”.
Zachęcam wszystkich duszpasterzy oraz wiernych, aby dzień 11 kwietnia 2026 r., a więc wigilia Niedzieli Miłosierdzia Bożego, stał się szczególnym wyrazem jedności z Ojcem Świętym Leonem XIV w gorącym wołaniu do Boga o dar pokoju dla świata. Proszę, aby tego dnia w modlitwie wiernych, we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny, zostało dodane specjalne wezwanie o pokój, który może przynieść jedynie Książę Pokoju.
Wesprzyjmy Ojca Świętego darem modlitwy, pozostając zjednoczeni z Pasterzem Kościoła powszechnego.
Łączę wyrazy szacunku i serdecznie pozdrawiam w Chrystusie Panu.
+ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…
