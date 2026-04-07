info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » KE: atak na jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską
KE: atak na jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską

Po rosyjskim ataku w Odessie  
Po rosyjskim ataku w Odessie

Reakcja na groźby Rosji.

Atak na jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską - powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Brukseli rzecznik KE Thomas Regnier. Zareagował w ten sposób na groźby Rosji wobec państw bałtyckich.

Rzecznik KE, pytany o groźby, odparł, że atak na "jedno z naszych państw członkowskich jest atakiem na Unię Europejską jako całość". Dodał, że KE priorytetowo traktuje ochronę państw członkowskich, a także ochronę UE jako całości, dlatego uruchomiła takie projekty, jak m.in. inicjatywa obrony przed dronami. Nie sprecyzował jednak, w jaki sposób UE mogłaby zareagować na atak Rosji na jeden z krajów UE.

Artykuł 42 ust. 7 unijnego traktatu mówi o tzw. klauzuli wzajemnej obrony w Unii Europejskiej. Zgodnie z nim jeśli jedno z państw członkowskich UE stanie się ofiarą zbrojnej agresji na swoim terytorium, pozostałe kraje mają obowiązek udzielenia mu pomocy i wsparcia wszelkimi dostępnymi środkami.

Rzeczniczka Kremla Maria Zacharowa oświadczyła wcześniej, że Rosja wydała ostrzeżenie państwom bałtyckim za rzekome umożliwienie Ukrainie korzystania z ich przestrzeni powietrznej do przeprowadzania ataków na terytorium Rosji.

- Te kraje otrzymały odpowiednie ostrzeżenie. Jeśli reżimy tych państw mają choć trochę rozsądku, wezmą je pod uwagę. Jeśli nie, będą musiały zmierzyć się z odpowiedzią - powiedziała Zacharowa, cytowana przez portal Ukrainska Prawda.

Z Brukseli Łukasz Osiński 

dodane 07.04.2026 17:09

TAGI| DYPLOMACJA, KE, ORGANIZACJE, PAP, ROSJA, UE, UNIA EUROPEJSKA

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Autoreklama

Autoreklama

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Obchody Wielkiego Czwartku prawosławnych

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

