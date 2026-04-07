Ponad 180 migrantów zginęło lub zaginęło od 28 marca na Morzu Śródziemnym - poinformowała we wtorek Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM), dodając, że łączna liczba ofiar śmiertelnych w 2026 r. zbliża się do tysiąca.

Na Morzu Śródziemnym odnotowano najtragiczniejszy początek roku od 2014 r.; doszło tam do ponad 990 utonięć.

Od początku roku w centralnej części akwenu zginęło około 765 osób, czyli o ponad 460 więcej niż w tym samym okresie w 2025 r. Oznacza to wzrost o ponad 150 proc.

IOM podkreśla, że mimo wyraźnego spadku liczby przybyszów, liczba ofiar śmiertelnych rośnie. Do 2026 r. Włochy odnotowały napływ około 6200 migrantów, w porównaniu z 9400 w tym samym okresie w 2025 r.