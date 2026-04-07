Iran zerwał w poniedziałek rano bezpośrednią komunikację ze Stanami Zjednoczonymi w związku z groźbą prezydenta Donalda Trumpa, że zniszczy "całą cywilizację" Iranu; rozmowy z mediatorami na temat zawieszenia broni wciąż trwają - powiadomił we wtorek dziennik "Wall Street Journal".

Dziennik powołał się na urzędników z państw Bliskiego Wschodu, nie podając szczegółów. "WSJ" przekazał, że ruch ten ma tymczasowo utrudnić dążenie do porozumienia, ale nie zakończył rozmów. Jeden z rozmówców gazety powiedział, że Iran chciał w ten sposób wysłać sygnał dezaprobaty i sprzeciwu.

W negocjacjach uczestniczą Pakistan, Egipt i Turcja.

Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi - zapowiedział wcześniej we wtorek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę. Zaznaczył jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza.

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump w porannym (czasu waszyngtońskiego) wpisie na Truth Social. "Jednak teraz, gdy mamy totalną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie górują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata" - dodał.

Trump zapowiedział, że skończy się "47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci". "Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu!" - zakończył.