Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.
„Jego Świątobliwość Papież Leon XIV pragnie, w tym dniu Wielkanocy i w dramatycznych okolicznościach, które przeżywacie, wyrazić swoją bliskość oraz ojcowską czułość. Rozciąga swoje przesłanie pocieszenia i współczucia na wszystkich chrześcijan południowego Libanu oraz na wszystkich ludzi, którzy cierpią z powodu konsekwencji wojny” – czytamy w przesłaniu od Leona XIV, podpisanym przez kard. Pietra Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej.
W waszym nieszczęściu jesteście blisko Jezusa
Papież przypomina w liście – który został odczytany w libańskiej telewizji – że obchodzimy Zmartwychwstanie Pana. „Obyście pośród uczuć smutku, lęku i żałoby mogli dziś doświadczyć w swoich sercach głębszej radości: Jezus w sposób chwalebny zwyciężył śmierć. Jest to radość, która pochodzi z nieba i której nikt nie może wam odebrać” – pisze Ojciec Święty.
„W waszym nieszczęściu, w niesprawiedliwości, której doświadczacie, w poczuciu opuszczenia, które odczuwacie, jesteście bardzo blisko Jezusa. Jesteście blisko Niego także w tym dniu Wielkanocy, w którym zwyciężył moce zła, a który rozbrzmiewa dla was jako obietnica przyszłości” – dodaje Papież.
Żadna z waszych modlitw nie zginie
I apeluje do mieszkańców, by nie tracili odwagi. „Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie: Matka Boża Libańska zachowuje to wszystko w swoim sercu i zanosi do swojego Syna” – czytamy w przesłaniu, które kończy się apostolskim błogosławieństwem Ojca Świętego.
Zatrzymany konwój z pomocą
Mieszkańcy Debel i okolicznych miejscowości znaleźli się w wojennej pułapce – trwają na tym terenie walki między Izraelem a Hezbollahem. Mieszkańcy nie opuścili swych domów, a walczące siły nie wpuściły pomocy humanitarnej, która jest niezbędna ludziom, by egzystować.
W Niedzielę Wielkanocną nuncjusz abp Paolo Borgia miał się udać do Debel wraz z trzema ciężarówkami pomocy humanitarnej zawierającej artykuły pierwszej potrzeby, jednak z powodu trwających walk był zmuszony się zatrzymać.
Pomoc została zorganizowana przez Caritas, Œuvre d’Orient oraz Patriarchat Maronicki. Nuncjusz zatrzymał się w bazie UNIFIL w Deir Kifa i stamtąd odczytał orędzie w telewizji, zwracając się do mieszkańców Debel.
Wojciech Rogacin
