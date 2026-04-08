Powstaje film o św. Karolu Acutisie. Twórcy chcą pokazać prawdę jego życia

Powstaje film o św. Karolu Acutisie. Twórcy chcą pokazać prawdę jego życia  
Vatican Media Bł. Carlo Acutis.

Powstaje film o św. Karolu Acutisie – młodym błogosławionym, który inspiruje ludzi na całym świecie. Twórcy chcą pokazać jego świętość w codzienności, bez idealizowania i sztucznego patosu.

Na północy Włoch, m.in. w Mediolanie i Asyżu, trwają zdjęcia do filmu poświęconego Karol Acutis. Produkcja zatytułowana „Il mio nome è Carlo” („Mam na imię Karol”) opowiada historię nastolatka, który swoją zwyczajnością i głęboką wiarą poruszył miliony.

Jak podaje Vatican News, twórcy filmu nie chcą jedynie odtworzyć znanej biografii, ale zaprosić widza do osobistego spotkania z jego świadectwem. Reżyser Giacomo Campiotti podkreśla, że największym wyzwaniem jest ukazanie prawdy o jego świętości – prostoty, dobroci i hojności – bez tworzenia postaci oderwanej od rzeczywistości. – Karol jest dziś wielkim symbolem, ale chcemy pokazać jego prawdziwe życie – zaznacza reżyser.

Film ma ukazać zwyczajność drogi młodego błogosławionego. Jak podkreślają twórcy, Karol Acutis był pogodnym, szczęśliwym chłopakiem, który wcześnie odkrył wiarę i potrafił prowadzić do Boga także swoją rodzinę.

Ważnym wątkiem jest jego podejście do nowych technologii. Nie odrzucał internetu, ale wykorzystywał go do czynienia dobra – co czyni go szczególnie bliskim młodym ludziom.

W postać młodego błogosławionego wciela się Samuele Carrino. Jak przyznaje, przygotowania do roli były dla niego dużym wyzwaniem. Oglądał nagrania z udziałem Karola i starał się zrozumieć jego sposób bycia. – To był zwyczajny chłopak, ale miał w sobie coś wyjątkowego – mówi aktor, podkreślając, że jego bohater pokazuje, iż świętość jest możliwa także dziś.

Twórcy liczą, że film nie będzie tylko opowieścią, ale doświadczeniem. Reżyser wyraża nadzieję, że widzowie „spotkają” Karola i odkryją, że świętość nie jest czymś odległym. – Wystarczy nie poddawać się złu i każdego dnia wybierać dobro – podkreśla.

Film, który ma trafić na antenę włoskiej sieci Mediaset, wpisuje się – jak zaznaczają twórcy – w potrzebę opowieści niosących światło i nadzieję.

Vatican News /kb

dodane 08.04.2026 06:45

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zmarła aktorka Aleksandra Zawieruszanka | Zmarł Chuck Norris - legenda kina akcji | USA: Chuck Norris nie żyje | Oscary 2026 rozdane | "The Girl Who Cried Pearls" Szczerbowskiego i Lavisa najlepszą krótkometrażową animacją

Przeczytaj jeszcze

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Postmodernizm pełną gębą

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Nasze małe zmartwychwstania…

Piotr Drzyzga

Nasze małe zmartwychwstania…

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Nadzieja ze Zmartwychwstania i pilny apel o pokój

Nadzieja ze Zmartwychwstania i pilny apel o pokój

Leon XIV łączy orędzie paschalnej nadziei z wezwaniem do modlitwy o pokój. Podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków, a także odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i ogłoszonego zawieszenia broni.

Liban: kościoły pełne mimo bomb. „Modlitwa silniejsza niż strach”

Liban: kościoły pełne mimo bomb. „Modlitwa silniejsza niż strach”

Choć nad wieloma miejscowościami rozbrzmiewają odgłosy bombardowań, wierni w Libanie nie rezygnują z udziału w liturgii. W czasie Wielkiego Tygodnia świątynie były wypełnione po brzegi, a modlitwa stała się odpowiedzią na codzienny lęk i niepewność.

Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi

Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi

Leon XIV przypominał podczas dzisiejszej katechezy, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych. Wskazywał, że każdy ochrzczony jest wezwany do przemiany życia i pełni miłości – zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.

Ceny ropy gwałtownie spadają. Największa przecena od lat

Ceny ropy gwałtownie spadają. Największa przecena od lat

Reakcja inwestorów na zawieszenie broni w Iranie.

Powstaje film o św. Karolu Acutisie. Twórcy chcą pokazać prawdę jego życia

Powstaje film o św. Karolu Acutisie. Twórcy chcą pokazać prawdę jego życia

Powstaje film o św. Karolu Acutisie – młodym błogosławionym, który inspiruje ludzi na całym świecie. Twórcy chcą pokazać jego świętość w codzienności, bez idealizowania i sztucznego patosu.

Zakaz telefonów w szkołach. Ekspert: przepis potrzebny, ale trudny do wyegzekwowania

Zakaz telefonów w szkołach. Ekspert: przepis potrzebny, ale trudny do wyegzekwowania

Kierunek zmian jest jednak słuszny.

USA i Iran ogłaszają rozejm. Trump mówi o szansie na „długotrwały pokój”

USA i Iran ogłaszają rozejm. Trump mówi o szansie na „długotrwały pokój”

„Mogła zginąć cała cywilizacja”.

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Papież ostro o groźbach wobec narodu irańskiego: "Nie do przyjęcia"

Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Trump grozi Iranowi, że zginie cała cywilizacja, Teheran odgraża się zamknięciem kolejnej cieśniny

Podsumowanie wydarzeń dnia dotyczących Zatoki Perskiej.

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"WSJ": Iran zerwał bezpośrednią komunikację z USA po groźbie Trumpa,że zniszczy "całą cywilizację"

"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Papież do mieszkańców libańskiego miasteczka w wojennym potrzasku: Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi!

Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.

W imieniu Rzeczpospolitej

Sąd Dyscyplinarny nie przedłużył zawieszenia prok. Michała Ostrowskiego

Termin zawieszenia mija 10 kwietnia.

