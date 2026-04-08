Na niespełna półtorej godziny przed upływem ultimatum, po którym – jak ostrzegał Donald Trump – „mogła zginąć cała cywilizacja”, Stany Zjednoczone i Iran ogłosiły dwutygodniowe zawieszenie broni. Jak podaje PAP, warunkiem było natychmiastowe otwarcie strategicznej cieśniny Ormuz. Choć decyzja chwilowo oddala widmo globalnej eskalacji, w regionie wciąż trwają ataki, a szczegóły porozumienia pozostają niejasne.

Prezydent Donald Trump ogłosił, że zgodził się na wstrzymanie bombardowań Iranu na dwa tygodnie. Warunkiem było natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz – strategicznego szlaku, przez który przepływa około 20 proc. światowego transportu ropy naftowej.

Jak podaje PAP, decyzja zapadła po rozmowach z premierem Pakistanu Shehbaz Sharif oraz dowódcą armii Asim Munir. Waszyngton uznał, że pojawiła się realna szansa na wypracowanie długoterminowego porozumienia.

Teheran zaakceptował propozycję, deklarując, że żegluga będzie możliwa, choć – jak zaznaczono – „w koordynacji z siłami zbrojnymi Iranu”. To zastrzeżenie już na starcie pokazuje, że pełna swoboda transportu może być ograniczona.

„Zwycięstwo” po obu stronach

Administracja amerykańska szybko ogłosiła sukces. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt nazwała rozejm „zwycięstwem Stanów Zjednoczonych”, podkreślając skuteczność działań militarnych i negocjacyjnych.

Jednocześnie – jak podaje PAP – zupełnie inną narrację prezentuje Iran. Tamtejsza Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodowego również ogłosiła „wielkie zwycięstwo”, twierdząc, że to USA zostały zmuszone do przyjęcia irańskich warunków.

Rozbieżności są znaczące. Według irańskich komunikatów: sankcje miałyby zostać zniesione, wojska USA wycofane z regionu, a Iran zachowałby program nuklearny.

Waszyngton nie potwierdza tych ustaleń, a prezydent Trump nazwał część doniesień „oszustwem”. Spór dotyczy nawet treści dokumentów – różnice między wersją perską i angielską mogą mieć kluczowe znaczenie dla interpretacji porozumienia.

Rozejm tylko na papierze?

Choć formalnie ogłoszono zawieszenie broni, rzeczywistość na Bliskim Wschodzie pozostaje napięta. Jak podaje PAP, w nocy po ogłoszeniu rozejmu dochodziło do dalszych ataków.

Izraelskie lotnictwo kontynuowało naloty na cele w Iranie i Libanie, a jednocześnie armia Izraela przechwytywała irańskie pociski kierowane w stronę Tel Awiwu i Jerozolimy. Systemy obronne uruchomiono również w krajach Zatoki Perskiej – m.in. w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Eksperci wskazują, że brak precyzyjnego momentu wejścia w życie rozejmu może tłumaczyć tę sytuację. Formalne porozumienie nie zawsze oznacza natychmiastowe zatrzymanie działań wojennych.

Rola pośredników i presja międzynarodowa

Jak informuje PAP, istotną rolę w doprowadzeniu do zawieszenia broni odegrały państwa trzecie. Pakistan aktywnie pośredniczył w rozmowach, a – według doniesień medialnych – także Chiny wywierały presję na Teheran, by wykazał się elastycznością.

Planowane są rozmowy pokojowe w Islamabadzie, choć ich szczegóły nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone przez stronę amerykańską.

Gospodarka reaguje natychmiast

Jednym z pierwszych efektów ogłoszenia rozejmu była gwałtowna reakcja rynków. Cena ropy naftowej spadła o około 13 proc., schodząc poniżej 100 dolarów za baryłkę.

To pokazuje, jak kluczowe znaczenie ma stabilność cieśniny Ormuz dla światowej gospodarki. Każde zakłócenie transportu w tym regionie natychmiast odbija się na cenach energii na całym świecie.

Kruchy pokój czy tylko przerwa?

Choć obie strony deklarują chęć osiągnięcia trwałego pokoju, wiele kwestii pozostaje nierozstrzygniętych. Sporne są: zakres zniesienia sankcji, przyszłość irańskiego programu nuklearnego, realna kontrola nad cieśniną Ormuz, a także obecność wojsk USA w regionie.

Dodatkowo pojawiają się informacje, że Iran i Oman mogą pobierać opłaty za tranzyt przez cieśninę, co rodzi kolejne napięcia.

Jak podaje PAP, Teheran jednocześnie ostrzega, że „trzyma palec na spuście” i jest gotów odpowiedzieć na każdy ruch przeciwnika. To wyraźny sygnał, że obecne zawieszenie broni może być jedynie krótką przerwą w konflikcie, a nie jego zakończeniem.

Dwutygodniowy rozejm daje czas na negocjacje, ale nie gwarantuje pokoju. Bliski Wschód pozostaje w stanie niepewnej równowagi, w której dyplomacja ściera się z militarną rzeczywistością. Jak pokazują ostatnie godziny – nawet ogłoszony pokój nie zawsze oznacza ciszę na froncie.