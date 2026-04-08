Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi
Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi

Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi  
Vatican Media Leon XIV.

Leon XIV przypominał podczas dzisiejszej katechezy, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych. Wskazywał, że każdy ochrzczony jest wezwany do przemiany życia i pełni miłości – zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.

Podczas audiencji generalnej Leon XIV mówił o świętości i nawróceniu, kontynuując cykl katechez inspirowanych dokumentami Lumen gentium. Jak podaje Vatican News, Ojciec Święty podkreślił, że doświadczenie grzechu w Kościele – obecne w życiu wszystkich wierzących – powinno prowadzić do głębokiej przemiany i powierzenia się Bogu.

Świętość dla każdego

Papież przypomniał, że świętość nie jest przywilejem nielicznych, ale powołaniem każdego chrześcijanina. Oznacza ona dążenie do „doskonałości miłości” – wobec Boga i bliźnich. – Każdy z nas jest wezwany do życia w łasce, do upodabniania się do Chrystusa – zaznaczył.

Jak wskazuje Vatican News, Leon XIV przypomniał także, że najwyższym świadectwem świętości pozostaje męczeństwo, które – choć kojarzone z początkami Kościoła – dokonuje się również dziś.

Świętość w codzienności

Ojciec Święty podkreślił, że źródłem świętości jest sam Chrystus, obecny szczególnie w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. To On przemienia życie wierzących i uzdalnia do codziennego dawania świadectwa.

Świętość – jak zaznaczył – nie sprowadza się do moralnych zasad czy wysiłku etycznego, ale dotyczy samej istoty życia chrześcijańskiego.

Znaczenie życia konsekrowanego

Jak podaje Vatican News, papież zwrócił uwagę na rolę osób konsekrowanych, które poprzez rady ewangeliczne – ubóstwo, czystość i posłuszeństwo – stają się znakiem obecności Królestwa Bożego już tu, na ziemi.

Choć – jak zauważył – mogą one wydawać się ograniczeniem wolności, w rzeczywistości otwierają na działanie Ducha Świętego i pozwalają całkowicie oddać się Bogu.

Nawrócenie jako droga

Leon XIV podkreślił, że chrześcijaństwo nie jest jedynie zbiorem zasad, lecz drogą prowadzącą do spotkania z Bogiem. – Łaska, która przemienia życie, nie wskazuje odległego ideału, ale prowadzi do realnego spotkania z Bogiem – zaznaczył papież.

Wezwał przy tym wiernych do nieustannego nawrócenia i odnowy życia – zarówno osobistego, jak i wspólnotowego.

Vatican News /kb

dodane 08.04.2026 10:35

TAGI| KATECHEZA, LEON XIV

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Postmodernizm pełną gębą

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Tutaj i tam

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Nasze małe zmartwychwstania…

Piotr Drzyzga

Nasze małe zmartwychwstania…

Bo to wielkie, Wielkie, Wielkanocne to jednak jakiś Kosmos.

Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi

Co jest najwyższym świadectwem świętości? Leon XIV o znakach obecności Królestwa Bożego na ziemi

Leon XIV przypominał podczas dzisiejszej katechezy, że świętość nie jest zarezerwowana dla wybranych. Wskazywał, że każdy ochrzczony jest wezwany do przemiany życia i pełni miłości – zarówno w wymiarze osobistym, jak i wspólnotowym.

