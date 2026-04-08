Nadzieja ze Zmartwychwstania i pilny apel o pokój  

Leon XIV łączy orędzie paschalnej nadziei z wezwaniem do modlitwy o pokój. Podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków, a także odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i ogłoszonego zawieszenia broni.
Podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV skierował szczególne słowa do pielgrzymów z Polski, przypominając o znaczeniu Zmartwychwstania Chrystusa. – Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi – podkreślił papież.
„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi. Niech Jego zwycięstwo nad złem i śmiercią dodaje odwagi, zwłaszcza młodym, do wiernego kierowania się radami ewangelicznymi, szczególnie na drodze powołania do różnych form życia konsekrowanego. Wszystkich was błogosławię!".
Nadzieja w czasie napięć
Ojciec Święty odniósł się również do aktualnej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza napięć na Bliskim Wschodzie. Z zadowoleniem przyjął ogłoszenie dwutygodniowego zawieszenia broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, nazywając je „znakiem żywej nadziei”.
Podkreślił, że jedyną drogą do zakończenia konfliktów jest powrót do rozmów i negocjacji. – Tylko poprzez dialog można doprowadzić do zakończenia wojny – zaznaczył.
Modlitwa za pokój
Papież ponowił apel o modlitwę w intencji pokoju oraz wsparcie dla działań dyplomatycznych, które – jak zauważył – wymagają szczególnej delikatności i zaangażowania.
Zaprosił również wiernych do udziału w czuwaniu modlitewnym w intencji pokoju, które odbędzie się w Bazylika św. Piotra.
Leon XIV podkreślił, że nadzieja płynąca ze Zmartwychwstania powinna przekładać się na konkretne działania – zarówno modlitwę, jak i budowanie pokoju w świecie.
aktualna ocena | |
głosujących | | Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |
Leon XIV łączy orędzie paschalnej nadziei z wezwaniem do modlitwy o pokój. Podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków, a także odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i ogłoszonego zawieszenia broni.
Leon XIV ostrzega przed eskalacją wojny i apeluje o powrót do rozmów. Wskazuje, że groźby kierowane wobec całego narodu irańskiego są nieakceptowalne, a świat już dziś zmaga się z narastającym kryzysem i spiralą przemocy.
"Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie" - napisał Trump na Truth Social.
Jesteście bardzo blisko Jezusa. Nie traćcie więc odwagi! Żadna z waszych modlitw, żaden gest solidarności, żadne westchnienie zmęczenia, które wyrażacie, nie ginie – napisał Leon XIV w przesłaniu do mieszkańców miasteczka Debel w Libanie. Są oni w potrzasku wojny, bez podstawowych środków, a pomoc humanitarna została zatrzymana - informuje Vatican News.