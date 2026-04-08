Nadzieja ze Zmartwychwstania i pilny apel o pokój  

Leon XIV łączy orędzie paschalnej nadziei z wezwaniem do modlitwy o pokój. Podczas audiencji generalnej zwrócił się do Polaków, a także odniósł się do napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie i ogłoszonego zawieszenia broni.

Podczas środowej audiencji generalnej Leon XIV skierował szczególne słowa do pielgrzymów z Polski, przypominając o znaczeniu Zmartwychwstania Chrystusa. – Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi – podkreślił papież.

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Zmartwychwstały Chrystus przynosi radość i nadzieję każdemu człowiekowi. Niech Jego zwycięstwo nad złem i śmiercią dodaje odwagi, zwłaszcza młodym, do wiernego kierowania się radami ewangelicznymi, szczególnie na drodze powołania do różnych form życia konsekrowanego. Wszystkich was błogosławię!".

Nadzieja w czasie napięć

Ojciec Święty odniósł się również do aktualnej sytuacji międzynarodowej, zwłaszcza napięć na Bliskim Wschodzie. Z zadowoleniem przyjął ogłoszenie dwutygodniowego zawieszenia broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi, nazywając je „znakiem żywej nadziei”.

Podkreślił, że jedyną drogą do zakończenia konfliktów jest powrót do rozmów i negocjacji. – Tylko poprzez dialog można doprowadzić do zakończenia wojny – zaznaczył.

Modlitwa za pokój

Papież ponowił apel o modlitwę w intencji pokoju oraz wsparcie dla działań dyplomatycznych, które – jak zauważył – wymagają szczególnej delikatności i zaangażowania.

Zaprosił również wiernych do udziału w czuwaniu modlitewnym w intencji pokoju, które odbędzie się w Bazylika św. Piotra.

Leon XIV podkreślił, że nadzieja płynąca ze Zmartwychwstania powinna przekładać się na konkretne działania – zarówno modlitwę, jak i budowanie pokoju w świecie.