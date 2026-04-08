W ciągu 12 lat OFE pomnażały oszczędności emerytalne w tempie 13 proc. rocznie

Trudny żywot emerytów. Nie wszystkich oczywiście...  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość

W 2025 roku średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 42,1 proc

W ciągu ostatnich 12 lat otwarte fundusze emerytalne osiągały średnioroczną stopę zwrotu (IRR) na poziomie 13 proc. Według najnowszego raportu Analiz Online, ten rezultat przewyższył nie tylko wskaźniki waloryzacji kont i subkont w ZUS, ale również wyniki wybranych funduszy i indeksów rynkowych.

- Kolejna edycja naszej analizy ponownie przynosi wyraziste wnioski. Wynik OFE na poziomie 13 proc. IRR pokazuje siłę długoterminowego inwestowania na giełdzie w tym modelu, nawet przy uwzględnieniu okresowej zmienności rynku oraz pomimo okresów, w których brakowało wyraźnych impulsów wzrostowych na rynkach akcji - powiedział podczas środowej konferencji prasowej Michał Duniec, prezes Analiz Online.

Badanie wykazało, że zysk wypracowany przez OFE z zainwestowanych 24 tys. 385 zł wyniósł 25 tys. 1 zł. Dla porównania, w tym samym czasie inne formy inwestowania osiągnęły niższe wyniki.

- Dane potwierdzają, że po 12 latach od reformy OFE (zmiany profilu inwestycyjnego OFE na akcyjny) OFE pozostają najskuteczniejszym długoterminowym wehikułem oszczędnościowym w badanej grupie. O sukcesie funduszy emerytalnych zadecydowały wysoka alokacja w akcje notowane na GPW oraz niskie koszty zarządzania - powiedział Michał Duniec.

- OFE są nadal jedną z najtańszych form zbiorowego lokowania kapitału na rynku akcji - dodał.

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych (IGTE) Małgorzata Rusewicz podkreśla, że fundusze emerytalne w dalszym ciągu pozostają kluczowym inwestorem na warszawskiej giełdzie.

- OFE są kluczowym inwestorem jeśli chodzi o rynek GPW. OFE inwestują szeroko, mają zdywersyfikowane portfele - powiedziała Małgorzata Rusewicz.

Z danych IGTE wynika, że OFE są obecne w 48 proc. spółek notowanych na warszawskiej giełdzie. Udział OFE w kapitalizacji giełdowych spółek wynosi około 20 proc.

Akcje spółek notowanych na giełdzie w posiadaniu OFE, według stanu na 30 stycznia 2026 roku, miały wartość 283,1 mld zł. Akcje stanowią 91,54 proc. portfeli OFE. 5,08 proc. w portfelach OFE to obligacje (15,7 mld zł), 1,87 proc. depozyty bankowe, a inne lokaty stanowią 1,52 proc. portfeli.

Udział OFE w krajowych akcjach pozostających w wolnym obrocie na GPW wynosi 42,42 proc.

W podziale na makrosektory wg klasyfikacji GPW najwięcej środków OFE jest zaangażowanych w finansach (45,69 proc.). Inne sektory z największym zaangażowaniem funduszy emerytalnych to: paliwa i energia (13,79 proc. aktywów), handel i usługi (10,22 proc.) oraz dobra konsumpcyjne (9,65 proc.).

Na koniec zeszłego roku największy udział funduszy emerytalnych w kapitale zakładowym giełdowych spółek był w Develii (76,37 proc.), Ferro (75 proc.), AB (69,74 proc.), Grupie Kęty (61,07 proc.) i w VRG (51,25 proc.).

Otwarte Fundusze Emerytalne razem z subkontem w ZUS tworzą II filar publicznego systemu emerytalnego. Według danych Komisji Nadzoru Finansowego na koniec stycznia 2026 roku wartość aktywów OFE przekraczała 310 mld zł.

Liczba członków OFE na koniec 2025 roku sięga 13,94 mln osób. Powyżej 50 roku życia w OFE jest 4,24 mln osób, a w przedziale 41-50 lat liczba ta sięga 5,82 mln.

Liczba członków OFE odprowadzających bieżącą składkę wynosi 2,15 mln. Składki do OFE odprowadzają ci, którzy w czasie tzw. okienka transferowego w 2014, 2016 i 2024 roku zadeklarowały chęć dalszego odprowadzania składek do funduszy.

Kwota składek przekazanych do OFE w 2025 roku to ponad 4,87 mld zł. Średnia wartość rachunku wynosi 22.282 zł.

- Nie ma jeszcze twardych danych, a z szacunków wynika, że w 2025 roku około 12 mld zł przepłynęło do ZUS z OFE" - powiedziała Rusewicz.

W ciągu 10 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki z OFE są sukcesywnie przenoszone do ZUS i ewidencjonowane na subkoncie ubezpieczonego. W tym okresie co miesiąc transferowana jest tam 1/20 część zgromadzonych środków. Po całkowitym przeniesieniu służą one do wyliczenia i wypłaty świadczenia emerytalnego.

- W 2025 roku średnia stopa zwrotu OFE wyniosła 42,1 proc. To najlepszy wynik otwartych funduszy emerytalnych w historii. Pobiliśmy poprzedni rekord - 36,5 proc. z 2023 roku. Nasze ostatnie osiągnięcia pokazują, że rynki kapitałowe umożliwiają korzystne inwestycje - powiedział Andrzej Sołdek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej IGTE, prezes zarządu PZU PTE. 

Od redakcji Wiara.pl

Szkoda, prawda? Szkoda, że tak te fundusze swego czasu sponiewierano...

PAP |

dodane 08.04.2026 17:36

Łódzkie i nie tylko nowości

Postmodernizm pełną gębą

Tutaj i tam

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Obchody Wielkiego Czwartku prawosławnych

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

