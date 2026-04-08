Rekordowe zainteresowanie pielgrzymką Paryż-Chartres  

Ian Kirkland /Unsplasch Katedra w Chartres.

Już pierwszego dnia zapisało się około 14 tys. osób – ponad dwa razy więcej niż rok temu. Tegoroczna pielgrzymka z Paryża do Chartres zapowiada się jako jedna z największych w historii.

Jak podaje KAI, ogromne zainteresowanie towarzyszy tegorocznej pieszej pielgrzymce z Paryż do Chartres, która odbędzie się w dniach 23–25 maja. Rejestracja, tradycyjnie rozpoczęta w Niedzielę Palmową, już pierwszego dnia przyciągnęła około 14 tys. chętnych. Dla porównania – w ubiegłym roku było to około 6 tys.

Organizatorzy przyznają, że zainteresowanie jest tak duże, iż konieczne jest bieżące dostosowywanie procedur zapisów. Niektóre grupy i regiony są już w pełni obsadzone, choć wciąż dostępne są pojedyncze miejsca. Osoby, którym nie uda się zapisać, będą mogły śledzić wydarzenie dzięki transmisji internetowej.

Trzy dni drogi i modlitwy

Pielgrzymka, znana jako „Pèlerinage de Chartres”, to trzy dni intensywnego marszu, modlitwy i wspólnoty. Uczestnicy pokonują około 105 kilometrów – od kościoła św. Sulpicjusza w Paryżu do słynnej katedry w Chartres. Dzień zaczyna się wcześnie, często już o piątej rano.

Od 1983 roku wydarzenie to uchodzi za największe zgromadzenie katolików przywiązanych do liturgii tradycyjnej we Francji. Msze święte sprawowane są według rytu trydenckiego, jednak pielgrzymka przyciąga również wielu uczestników spoza tych środowisk.

Sanktuarium o wielowiekowej historii

Katedra w Chartres od wieków jest jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego we Francji. Już w IX wieku król Karol Łysy podarował tam relikwię – chustę, którą według tradycji Maryja miała nosić w chwili Zwiastowania i Narodzenia Jezusa.

Położone na skrzyżowaniu ważnych szlaków pielgrzymkowych, prowadzących m.in. do Santiago de Compostela i Mont-Saint-Michel, Chartres od stuleci przyciąga wiernych z całej Europy.

W ubiegłym roku w pielgrzymce wzięła udział rekordowa liczba 19 tys. osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku rekord ten może zostać pobity.

dodane 08.04.2026 12:47

