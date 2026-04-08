CNN: Poważne pytania o system kontroli władzy w USA
CNN: Poważne pytania o system kontroli władzy w USA

Donald Trump  
Donald Trump

CNN o ostatnich groźbach prezydenta Trumpa.

Mimo że prezydent USA Donald Trump nie dokonał zniszczenia całej irańskiej cywilizacji, wysuwanie takich gróźb przez przywódcę najpotężniejszego państwa świata rodzi poważne pytania konstytucyjne o amerykański system kontroli władzy - oceniła w środę CNN.

Według tej stacji mrożącą krew w żyłach groźbą, że "cała cywilizacja zginie dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi", Trump przekroczył granicę, do której żaden amerykański prezydent wcześniej nie odważył ani nie chciał się zbliżyć - i niewiele zmienia tutaj zastrzeżenie, że Trump dodał, iż "nie chce, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak będzie".

"Komentarz ten, który początkowo wydał się trudny do uwierzenia, podniósł najbardziej jak dotychczas palące kwestie dotyczące temperamentu i (zdolności) osądu 79-letniego Trumpa" - podkreśliła CNN. Jak dodała, nawet jeśli wpis ten tylko odzwierciedlał jego frustrację związaną z wojną, to "słowa prezydentów mają znaczenie", a "samo spekulowanie publiczne na temat masowego zabijania cywilów jest niebezpieczne i niewłaściwe". CNN zaznaczyła, że groźba ta wywołała zarówno w otoczeniu Trumpa, jak i w całym kraju pytania o to, czy jest to akceptowalne zachowanie ze strony przywódcy najpotężniejszego supermocarstwa.

"Pomimo decyzji o niedążeniu do eskalacji, jego słowa sugerowały, że prezydent przekroczył granice moralne i behawioralne, do których jego współcześni poprzednicy nigdy się nie zbliżyli. Odzwierciedlają one, jak Stany Zjednoczone, od dziesięcioleci uważane za filar stabilności, są obecnie - uosabiane przez swojego prezydenta - najbardziej niestabilną siłą na świecie" - oceniła CNN.

Stacja zwróciła uwagę, że skutkiem tego dnia jest też podniesienie poważnych kwestii konstytucyjnych, które najlepiej ilustrują słowa rzeczniczki Białego Domu, że "tylko prezydent wie, co zrobi".

"Nie tak powinien funkcjonować amerykański system kontroli i równowagi oraz podziału władzy. Przez godziny istniało uzasadnione przekonanie, że prezydent, który uważa się za posiadającego nieograniczoną władzę, był o krok od zabicia milionów zagranicznych cywilów w wojnie, na którą nie uzyskał zgody Kongresu; wojnie, której uzasadnienie było niejasne i pełne sprzeczności; oraz w której nie ma żadnej widocznej strategii wyjścia" - przyznała CNN.

Stacja dodała, że ten traumatyczny dzień unaocznił niebezpieczeństwa związane z nieobliczalnym stylem przywództwa, a w przyszłości działania Trumpa wobec Iranu mogą być postrzegane jako przestroga przed tym, co się dzieje, gdy prezydent mianuje uległy gabinet, natomiast zdominowany przez jedną partię Kongres zrzeka się swoich obowiązków sprawowania nadzoru.

Prezydent USA ogłosił w nocy z wtorku na środę, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie "obustronny". Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie. 

dodane 08.04.2026 18:08

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zapowiedź Trumpa niesie ryzyko popełnienia zbrodni wojennych | Trump: Kuba będzie następna | Reakcje na pięciodniowe zawieszenie ultimatum Trumpa wobec Iranu | Prezydent USA Donald Trump: mamy główne punkty porozumienia z Iranem; jeśli dobrze pójdzie, wojna wkrótce się skończy | Trump stawia Iranowi ultimatum: Zniszczymy irańskie elektrownie, jeśli...
Łódzkie i nie tylko nowości

ks. Włodzimierz Lewandowski

O praktyce Komunii świętej pod dwiema postaciami.

Postmodernizm pełną gębą

Andrzej Macura

Skleroza albo szaleństwo – alternatywa dla pamiętających.

Tutaj i tam

Katarzyna Solecka

Widzieliście jak przytył? Co ona za beret założyła! Naprawdę się postarzał, rok go nie widziałem, nic dziwnego, teraz już widać, że ma swoje lata…

Prezes TK: dwoje sędziów Trybunału, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy

Prezes TK Bogdan Święczkowski powiedział, że spotkał się w czwartek z dwojgiem sędziów Trybunału Konstytucyjnego i z czterema osobami, które zostały wybrane na stanowiska sędziów TK. Dwoje sędziów, którzy złożyli ślubowanie wobec prezydenta objęło urzędy; cztery pozostałe osoby nie objęły stanowisk - dodał.

Szef KPRP: będzie wniosek do TK ws. rozstrzygnięcie sporu między prezydentem a Sejmem

W najbliższych dniach będzie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między prezydentem a Sejmem co do kwestii tego, co się wydarzyło w ostatnich dniach wokół ślubowania sędziów TK - powiedział szef KPRP Zbigniew Bogucki. Dodał, że prawo nie precyzuje terminu przyjęcia ślubowania.

Starość

Czy Polska jest gotowa na starzejące się społeczeństwo?

„Kto nam poda szklankę wody?".

Sędziowie wybrani w marcu do Trybunału Konstytucyjnego złożyli ślubowania bez obecności prezydenta

Podczas uroczystości w Sejmie sześcioro wybranych w marcu sędziów TK złożyło ślubowania. Złożyło je dwoje sędziów, od których ślubowania odebrał już prezydent, czyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, a także czworo pozostałych: Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Prawosławna Liturgia Wielkiego Czwartku w Bazylice Grobu Pańskiego

W tym roku Wielkanoc wypada u nich tydzień później, niż u katolików.

Sukces kontrowersyjnego eksperymentu na Sycylii: Skazany za poważne przestępstwo 17-latek trafił z więzienia do pracy w klasztorze klauzurowym

Poszedł drogą wiary.

Klucz do Soboru Watykańskiego II: książka wykładowców Gregoriany

Sześćdziesiąt lat od zamknięcia Soboru Watykańskiego II (8 grudnia 1965) to zaproszenie i wyzwanie. Właśnie z tej okazji ukazała się książka „Il Concilio. Dono minacciato” (Sobór. Dar zagrożony), której autorami są jezuita Dariusz Kowalczyk - profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie - oraz Enrichetta Cesarale, teolog biblijny i wykładowczyni tej samej uczelni, którzy pragną odczytać na nowo soborowe treści, bez ideologicznych filtrów.

Archidiecezja łódzka: w czwartki Komunia Święta ma być udzielana pod dwiema postaciami

Decyzja kardynała Konrada Krajewskiego.

Islamabad. środki bezpieczeństwa przed planowanymi rozmowami między Iranem a USA

Bliski Wschód: Rozejm, ale...

Obie strony gotowe są do wznowienia walk. Będzie nacisk na Izrael?

Minister edukacji, Barbara Nowacka

Szefowa MEN: edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa

Nieobowiązkowy moduł o wiedzy seksualnej.

Francja: Zmarł współzałożyciel Wspólnoty Baranka

Znany był z życia na ulicach razem z bezdomnymi.

USA: Cicha odnowa Kościoła na peryferiach, rośnie zaangażowanie młodych

Odnowa dokonuje się przede wszystkim na poziomie wspólnot i duszpasterstw.

