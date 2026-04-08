info.wiara.pl » Informacje » Z Polski » Cztery dni pełne książek, spotkań́ i inspiracji
rss newsletter facebook twitter

Cztery dni pełne książek, spotkań́ i inspiracji

W dniach 16–19 kwietnia w Warszawie odbędą̨ się̨ 31. Targi Wydawców Katolickich. To jedno z najważniejszych wydarzeń literackich o profilu religijnym i społecznym w Polsce. W programie: setki nowości wydawniczych, spotkania z autorami, debaty oraz uroczysta gala Nagrody Feniks.

Organizowane przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich Targi Wydawców Katolickich to jedno z najstarszych, nieprzerwanych wydarzeń́ targowych w Polsce poświęconych książce. Każda ich kolejna edycja gromadzi coraz większą̨ liczbę̨ odwiedzających, a w ubiegłym roku frekwencja przekroczyła 40 tys. osób.

Misją Targów jest niesienie Dobrego Słowa za pośrednictwem książki, wskazywanie na słuszne idee oraz propagowanie wartości bazujących na nauce miłości, jaką niesie ze sobą̨ Ewangelia. Poprzez swoją ofertę̨ Targi wpisują̨ się̨ w bieżące wydarzenia Kościoła katolickiego, w tym roku włączając się̨ w realizację hasła programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce „Uczniowie-misjonarze”, obchody 70-lecia Ślubów Jasnogórskich oraz w Rok Błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej, a także w Rok św. Franciszka z Asyżu – okazji 800. rocznicy śmierci autora hasła „Pokój i Dobro”.

31. Targi Wydawców Katolickich odbędą̨ się̨ w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie – wyjątkowej przestrzeni, która sprzyja zarówno bezpośrednim rozmowom z autorami, jak i spokojnemu odkrywaniu książek. Na odwiedzających czeka oferta około stu wydawnictw z Polski i zagranicy: literatura religijna, klasyka duchowości, biografie, jak również̇ pozycje książkowe dotyczące historii, aktualnych zagadnień́ społecznych, a także książki dla dzieci. Program Targów obejmuje liczne wydarzenia towarzyszące: spotkania autorskie, premiery książek, podpisywanie publikacji, debaty oraz panele dyskusyjne poświęcone aktualnym tematom społecznym i duchowym. Organizatorzy przygotowali również̇ propozycje dla młodszych czytelników, m.in. Rodzinną Akademię Czytania.

Ważnym punktem wydarzenia będzie gala wręczenia Nagrody Feniks, która odbędzie się̨ w sobotę̨ 18 kwietnia o godz. 19.30 w Sali Balowej Zamku Królewskiego. To prestiżowe wyróżnienie honoruje najlepsze publikacje i inicjatywy wydawnicze ostatniego roku, a sama gala co roku gromadzi autorów, wydawców oraz przedstawicieli światakultury i mediów.

Targi Wydawców Katolickich to okazja, by w jednym miejscu spotkać́ ulubionych autorów, odkryć́ wartościowe książki i wziąć́ udział w rozmowach, które mają głębsze znaczenie. Wstęp na Targi jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Więcej informacji na www.swk.pl

 

«« | « | 1 | » | »»
dodane 08.04.2026 14:45
Tydzień z Wiara.pl

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Najnowsze

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 08.04.2026
« » Kwiecień 2026
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
6°C Środa
wieczór
5°C Czwartek
noc
3°C Czwartek
rano
8°C Czwartek
dzień
wiecej »
 