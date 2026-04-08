Irańska marynarka wojenna nadal grozi zniszczeniem statków próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz bez zgody Teheranu. Źródła, na które powołuje się Reuters, twierdzą że szlak wodny nadal pozostaje zamknięty.

"Każdy statek próbujący wpłynąć do morza zostanie namierzony i zniszczony" - głosi komunikat irańskiej marynarki.

Jak pisze agencja Reutera, powołując się na źródła żeglugowe, kilka statków w Zatoce Perskiej otrzymało wiadomość od marynarki wojennej Iranu, że cieśnina Ormuz jest nadal zamknięta.

Po ogłoszeniu zawieszenia broni między USA a Iranem szef irańskiego MSZ Abbas Aragczi zapowiedział, że ruch przez cieśninę będzie odbywał się "w koordynacji z irańskimi siłami zbrojnymi i z uwzględnieniem ograniczeń technicznych".

Z kolei anonimowy przedstawiciel władz Iranu powiedziała w rozmowie z Reutersem, że otwarcie cieśniny Ormuz jest możliwe w czwartek lub piątek, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Teheranu.

USA i Iran zgodziły się w nocy z wtorku na środę na dwutygodniowe zawieszenie broni. Częścią postanowień dotyczących rozejmu, osiągniętego za pośrednictwem Pakistanu, jest ponowne otwarcie przez Teheran cieśniny Ormuz.

Minister transportu Omanu oświadczył w środę, że jego kraj nie będzie pobierał opłat od statków przepływających przez Cieśninę Ormuz. Wcześniej Iran zapowiadał, że będzie pobierał myto sięgające 2 mln dol. za przepuszczenie jednego tankowca i będzie dzielił się wpływami z Omanem.

Minister Said Bin Hamud Al-Mawali poinformował, że Oman podpisał porozumienia zakazujące pobierania opłat od statków przepływających przez ten szlak wodny - przekazał jordański nadawca Roya News. Szef resortu transportu złożył oświadczenie w trakcie dyskusji o opłatach morskich, podkreślając zaangażowanie Omanu w utrzymanie wolnej i bezpiecznej żeglugi na tym strategicznym szlaku.

Media informowały, że przedstawiając swoje żądania pokojowe, Iran zapowiadał wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez Ormuz. Według tych zapowiedzi miałyby one sięgać 2 mln dol., a Teheran informował, że będzie dzielił się tą kwotą z Omanem. Opłaty te, jak oceniał w rozmowie z magazynem "The Time" Andrea Ghiselli z Uniwersytetu w Exeter, "podważałyby wpływy USA" regionie.

Agencja AP, powołując się na "przedstawiciela władz regionalnych", powiadomiła wcześniej, że plan dwutygodniowego zawieszenia broni obejmuje umożliwienie Iranowi i Omanowi pobieranie opłat. Jak zaznaczono, cytowany przez AP urzędnik brał bezpośredni udział w negocjacjach. W publikacji podano też, że Teheran ma przeznaczyć uzyskane środki na odbudowę. Uzgodniony w nocy z wtorku na środę rozejm przerwał walki, rozpoczęte 28 lutego amerykańsko-izraelskim atakiem na Iran.

W marcu media informowały, że irański parlament pracuje nad ustawą mającą narzucić opłaty statkom przepływających przez Ormuz. Ustawa miałaby potwierdzać "niezależność, kontrolę i nadzór" Iranu nad kluczową dla światowego handlu cieśniną. Do czasu zablokowania Ormuzu przez Iran, żegluga tą trasą nie wiązała się z żadnymi opłatami. Przez ten szlak przepływało 20 proc. światowej ropy i gazu.

Cieśnina jest najwęższym punktem Zatoki Perskiej. Leży na wodach terytorialnych Iranu i Omanu. Zgodnie z prawem międzynarodowym jest traktowana jako międzynarodowy szlak wodny, jednak Iran nie zgadza się z tą oceną i nigdy nie ratyfikował stosownych aktów prawnych.

Wcześniej podano informację, że kilka statków przepłynęło cieśninę...